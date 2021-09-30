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Суд арестовал жительницу Петербурга, которая выбросила в Ижору пакет с дочерью

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Суд в Петербурге не отпустил к детям обвиняемую в убийстве новорождённой дочери. Иностранка пообещала являться к следователю по первому требованию, но двухлетнее игнорирование миграционных законов РФ говорит не в её пользу.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 30 сентября следствие обратилось в Колпинский райсуд с просьбой заключить под стражу Наргиз Хамроеву. Восемь дней назад она стала матерью в третий раз, но ребёнок не выжил. СК уверен, что мать приложила к этому руку.

Пакет с мёртвой новорождённой девочкой был найден в реке Ижора неподалеку от Большого Ижорского моста 22 сентября. В тридцати метрах были брошены тряпки со следами крови и ножницы.

Через неделю полицейские задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана Хамроеву. Она призналась, что рожала в кустах, после положила ребёнка в пакет и бросила в воду.

«Хамроева пояснила суду, что раскаивается в содеянном, скрываться не будет, имеет двоих малолетних детей. Против меры возражала», — сообщают в пресс-службе.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве матерью новорождённого сразу после родов, а равно в условиях психотравмирующей ситуации. Это преступление средней степени тяжести, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

По информации «Фонтанки», Хамроева в России находится более двух лет, на миграционном учёте она не состояла и в прошлом году уже привлекалась к ответственности за нарушение правил пребывания в стране. Колпинский райсуд согласился с доводами следствия и определил обвиняемую в СИЗО до 22 ноября.

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Комментарии (5)

Athair
"36-летнюю гражданку Узбекистана" - говорят же, у преступности нет национальности! И пола тоже, нечего разжигать! Да и возраста тоже... :)

Надо писать "задержана особь млекопитающего"...
Свободу Лёхе!
её не арестовывать, её лечить надо..
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