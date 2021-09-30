Суд арестовал жительницу Петербурга, которая выбросила в Ижору пакет с дочерью

Суд в Петербурге не отпустил к детям обвиняемую в убийстве новорождённой дочери. Иностранка пообещала являться к следователю по первому требованию, но двухлетнее игнорирование миграционных законов РФ говорит не в её пользу.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 30 сентября следствие обратилось в Колпинский райсуд с просьбой заключить под стражу Наргиз Хамроеву. Восемь дней назад она стала матерью в третий раз, но ребёнок не выжил. СК уверен, что мать приложила к этому руку.



Пакет с мёртвой новорождённой девочкой был найден в реке Ижора неподалеку от Большого Ижорского моста 22 сентября. В тридцати метрах были брошены тряпки со следами крови и ножницы.

