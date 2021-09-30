В Mail.ru признались, что случайно «пушнули» и замедлили работу почты

Пользователи почтового сервиса Mail.ru утром 30 сентября начали массово жаловаться на получение подозрительного сообщения с тестовым заданием или отчетом по нему. Общественность возмутилась и обвинила компанию в рассылке спама. В то же время часть людей рассказала о трудностях в использовании почты Mail.ru.
Эй @e_mail_ru очнитесь, у вас там тестовые задания всем на почту спамят pic.twitter.com/dBQNqlsLUj— Ден Лещенко (@dozensnake) September 30, 2021
После полудня пресс-служба сервиса прокомментировала «Фонтанке» инцидент.
«По технической ошибке рассылка тестовых пушей затронула пользователей. По этой причине замедлилась работа почты Mail.ru. На данный момент работа сервиса восстановлена, данные в безопасности», — объяснил представитель.
Ранее «Фонтанка» писала о масштабном сбое в работе одного из первых интернет-месседжеров ICQ.