FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Mail.ru признались, что случайно «пушнули» и замедлили работу почты

4
Печать

Пользователи почтового сервиса Mail.ru утром 30 сентября начали массово жаловаться на получение подозрительного сообщения с тестовым заданием или отчетом по нему. Общественность возмутилась и обвинила компанию в рассылке спама. В то же время часть людей рассказала о трудностях в использовании почты Mail.ru.

После полудня пресс-служба сервиса прокомментировала «Фонтанке» инцидент.

«По технической ошибке рассылка тестовых пушей затронула пользователей. По этой причине замедлилась работа почты Mail.ru. На данный момент работа сервиса восстановлена, данные в безопасности», — объяснил представитель.

Ранее «Фонтанка» писала о масштабном сбое в работе одного из первых интернет-месседжеров ICQ.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Ruth D. Armstead
Ну надо же, оказывается люди еще пользуются соцсетями...
hal9000
В майл ру нечестно поступают..вконтакте объединлись с майл ру и почта вконтакте это по сути почта майл ру..об этом ни слова когда создаешь почту вконтатке..и удалить теперь почту вконтакте получается с удалением аккуанта вконтакте...чувствуется надо потихому сворачиваться мне во вконтакте..там все чет плохо стало..и музыку нормально не послушать..и сервис с фильмами все хуже и хуже..и вот эта еще фигня теперь...совершенно не клиентоориентированный сервис..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний