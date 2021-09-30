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Руководителей «Зимней вишни» и спасателей, тушивших её, признали виновными по делу о пожаре

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В Кемерово признали виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает 30 сентября РИА Новости со ссылкой на Заводский райсуд города.

Гендиректору ТРЦ Надежде Судденок, техдиректору компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгию Соболеву и гендиректору ККК Юлии Богдановой вменяют оказание небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц, а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В последнем также признали виновными руководителя компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина.

Пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, в свою очередь, признаны виновными в халатности, а охранник Сергей Антюшин — в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.

Ранее обвинение просило назначить Богдановой 14,5 года лишения свободы, Судденок — 14 лет, а Соболеву — 13 лет.

Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. В нём погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 человек, в том числе экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированного из Польши бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

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