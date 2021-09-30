Руководителей «Зимней вишни» и спасателей, тушивших её, признали виновными по делу о пожаре

В Кемерово признали виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает 30 сентября РИА Новости со ссылкой на Заводский райсуд города.



Гендиректору ТРЦ Надежде Судденок, техдиректору компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгию Соболеву и гендиректору ККК Юлии Богдановой вменяют оказание небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц, а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

