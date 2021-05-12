Обвинение просит до 14,5 года для обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Государственный обвинитель требует лишить свободы на срок до 14,5 года фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого в марте 2018 года погибли 60 человек, сообщает 12 мая ТАСС.

Ранее гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали свою вину



Гособвинение просит назначить Богдановой 14,5 года лишения свободы, Судденок — 14 лет, Соболеву — 13 лет.