Обвинение просит до 14,5 года для обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Государственный обвинитель требует лишить свободы на срок до 14,5 года фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого в марте 2018 года погибли 60 человек, сообщает 12 мая ТАСС.
Ранее гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали свою вину
Гособвинение просит назначить Богдановой 14,5 года лишения свободы, Судденок — 14 лет, Соболеву — 13 лет.
Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). После предъявления обвинения в суде вину частично признала только Судденок, она пояснила суду, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях.
На скамье подсудимых по делу — восемь человек: кроме Надежды Судденок, Георгия Соболева и Юлии Богдановой это охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин. Для них запросили от 5 лет до 9,5 года лишения свободы.