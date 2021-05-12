FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Обвинение просит до 14,5 года для обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Государственный обвинитель требует лишить свободы на срок до 14,5 года фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого в марте 2018 года погибли 60 человек, сообщает 12 мая ТАСС.

Ранее гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали свою вину

Гособвинение просит назначить Богдановой 14,5 года лишения свободы, Судденок — 14 лет, Соболеву — 13 лет.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). После предъявления обвинения в суде вину частично признала только Судденок, она пояснила суду, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях.

На скамье подсудимых по делу — восемь человек: кроме Надежды Судденок, Георгия Соболева и Юлии Богдановой это охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин. Для них запросили от 5 лет до 9,5 года лишения свободы.

Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. В нём погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

O-o!
ну уж конечно ни собственнику, ни "проверяющим", ниподписывающим всякие разрешительные бумазейки ничего не грозит, в нашем гондурасе
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний