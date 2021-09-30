Счастливый Дуров «вернул стену» и пообщался с подписчиками в Telegram. Он призвал «избегать арестов» и не смотреть YouTube

«Когда нет запросов и требований, мы стараемся блокировать контент только в самых очевидных случаях нарушения нашего пользовательского соглашения. Бот УГ (Умного голосования) к таким не относился. То, что якобы не было запросов и давления в связи с ботом УГ, — неправда», — заявил в ночь на 30 сентября Павел Дуров.

Павел Дуров предложил своим подписчикам ответить на вопрос: «Что лучше? Полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования?» Однако его аудиторию, судя по всему, интересовали и другие вопросы, кроме блокировки бота сторонников Алексея Навального. Дуров получил почти 14 тысяч комментариев, на некоторые он ответил.

Его спрашивали про стратегию сторонников Навального, но предприниматель лишь недоумевал. «Из чего следует, что КПРФ не управляется из того же центра, что и ЕР? Вероятно, я оторвался от реалий России за время жизни за ее пределами», — заметил Дуров.



Бизнесмен также рассказал подписчикам, что пространство свободы сжимается. Работа во «ВКонтакте» в России закончилась для него «выбором из двух не самых пригодных для сидения стульев». «Я думаю, что готовиться в любом случае всегда стоит к худшему», — резюмировал основатель мессенджера.



Он отметил, что все меньше общается на русском языке, а в Telegram работает больше, чем в российской социальной сети. Продавать мессенджер он не собирается. Дуров также отметил, что «жизнь в Дубае прекрасна».



Предпринимателя попросили прокомментировать задержание главы Group IB Ильи Сачкова. «Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?» — отметил Дуров.



Его спросили и об отношении к YouTube. Бизнесмен сообщил, что не смотрит телевизор, а «YouTube — это телевизор».

