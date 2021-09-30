FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Счастливый Дуров «вернул стену» и пообщался с подписчиками в Telegram. Он призвал «избегать арестов» и не смотреть YouTube

4
Печать

Павел Дуров предложил своим подписчикам ответить на вопрос: «Что лучше? Полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования?» Однако его аудиторию, судя по всему, интересовали и другие вопросы, кроме блокировки бота сторонников Алексея Навального. Дуров получил почти 14 тысяч комментариев, на некоторые он ответил.

«Когда нет запросов и требований, мы стараемся блокировать контент только в самых очевидных случаях нарушения нашего пользовательского соглашения. Бот УГ (Умного голосования) к таким не относился. То, что якобы не было запросов и давления в связи с ботом УГ, — неправда», — заявил в ночь на 30 сентября Павел Дуров.

Его спрашивали про стратегию сторонников Навального, но предприниматель лишь недоумевал. «Из чего следует, что КПРФ не управляется из того же центра, что и ЕР? Вероятно, я оторвался от реалий России за время жизни за ее пределами», — заметил Дуров.

Бизнесмен также рассказал подписчикам, что пространство свободы сжимается. Работа во «ВКонтакте» в России закончилась для него «выбором из двух не самых пригодных для сидения стульев». «Я думаю, что готовиться в любом случае всегда стоит к худшему», — резюмировал основатель мессенджера.

Он отметил, что все меньше общается на русском языке, а в Telegram работает больше, чем в российской социальной сети. Продавать мессенджер он не собирается. Дуров также отметил, что «жизнь в Дубае прекрасна».

Предпринимателя попросили прокомментировать задержание главы Group IB Ильи Сачкова. «Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?» — отметил Дуров.

Его спросили и об отношении к YouTube. Бизнесмен сообщил, что не смотрит телевизор, а «YouTube — это телевизор».

В своем общении 36-летний Дуров активно использует смайлики.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

iphonedimona
Есть у меня внутреннее убеждение, что Дуров и Леонид Волков провокаторы охранки. А вся история с "блокировкой телеграма" всего лишь один из эпизодов многоходовочки. Все персональные данные и телефоны из телеграма уже на столе у старшего брата. А данные из голосования им. Волкова их дополнят.
157877642
Молоко-сом ещё этот б- з-Дуров
lexandr_5e4ce78957e84
все меньше говорит на русском, жизнь в дубае хороша... - а какого ..... советы россиянам раздает?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний