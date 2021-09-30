Счастливый Дуров «вернул стену» и пообщался с подписчиками в Telegram. Он призвал «избегать арестов» и не смотреть YouTube

Павел Дуров предложил своим подписчикам ответить на вопрос: «Что лучше? Полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования?» Однако его аудиторию, судя по всему, интересовали и другие вопросы, кроме блокировки бота сторонников Алексея Навального. Дуров получил почти 14 тысяч комментариев, на некоторые он ответил.
«Когда нет запросов и требований, мы стараемся блокировать контент только в самых очевидных случаях нарушения нашего пользовательского соглашения. Бот УГ (Умного голосования) к таким не относился. То, что якобы не было запросов и давления в связи с ботом УГ, — неправда», — заявил в ночь на 30 сентября Павел Дуров.
Его спрашивали про стратегию сторонников Навального, но предприниматель лишь недоумевал. «Из чего следует, что КПРФ не управляется из того же центра, что и ЕР? Вероятно, я оторвался от реалий России за время жизни за ее пределами», — заметил Дуров.
Бизнесмен также рассказал подписчикам, что пространство свободы сжимается. Работа во «ВКонтакте» в России закончилась для него «выбором из двух не самых пригодных для сидения стульев». «Я думаю, что готовиться в любом случае всегда стоит к худшему», — резюмировал основатель мессенджера.
Он отметил, что все меньше общается на русском языке, а в Telegram работает больше, чем в российской социальной сети. Продавать мессенджер он не собирается. Дуров также отметил, что «жизнь в Дубае прекрасна».
Предпринимателя попросили прокомментировать задержание главы Group IB Ильи Сачкова. «Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?» — отметил Дуров.
Его спросили и об отношении к YouTube. Бизнесмен сообщил, что не смотрит телевизор, а «YouTube — это телевизор».
В своем общении 36-летний Дуров активно использует смайлики.