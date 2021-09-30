Эрдоган: Покупка ракет у России имела смысл, несмотря на трения в отношениях с США

Покупка Турцией у российской стороны зенитных ракетных систем С-400 имела смысл, хотя и повлекла за собой сложности в отношениях Анкары с Вашингтоном. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете The New York Times, передаёт 30 сентября ТАСС.



«Мы сами покупаем себе вооружения», — сказал он. И подчеркнул, что если бы США согласились продать Турции зенитные ракетные комплексы Patriot, то «не пришлось бы приобретать С-400». «Я думаю, оно того стоило. <...> Мы укрепляем свою оборону так, как считаем нужным», — добавил турецкий лидер, говоря о покупке российских ракет.

