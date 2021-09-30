Эрдоган: Покупка ракет у России имела смысл, несмотря на трения в отношениях с США

Покупка Турцией у российской стороны зенитных ракетных систем С-400 имела смысл, хотя и повлекла за собой сложности в отношениях Анкары с Вашингтоном. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете The New York Times, передаёт 30 сентября ТАСС.
«Мы сами покупаем себе вооружения», — сказал он. И подчеркнул, что если бы США согласились продать Турции зенитные ракетные комплексы Patriot, то «не пришлось бы приобретать С-400». «Я думаю, оно того стоило. <...> Мы укрепляем свою оборону так, как считаем нужным», — добавил турецкий лидер, говоря о покупке российских ракет.
При этом он признал, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны для Анкары, «они будут укрепляться, и их необходимо защищать».
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки были выполнены летом — осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Это привело к санкциям и ограничениям военно-технического сотрудничества между партнёрами по НАТО. Вашингтон потребовал приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В августе Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка ЗРС С-400.