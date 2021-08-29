Турция купит у России второй полк зенитно-ракетных комплексов C-400

Турция не сомневается, что покупка у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 состоится. Об этом в эфире турецкого телеканала NTV 29 августа заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



«Насчёт покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров мы использовали российские самолёты. В последнем телефонном разговоре (с президентом РФ Владимиром Путиным. — Прим. ред.) мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы всё это обсудим ещё раз», — сообщил Эрдоган.

