Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться







«Сколько лет вашей бабушке? 65? Справится! Пусть звонит», «Сестре вашей 18 лет есть? Конечно, пусть приходит». «Фонтанка» обзвонила рекрутеров переписчиков в районах Петербурге и выяснила — рады кому угодно. Лишь бы речь была четкой и планшеты не пугали.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуг». Одновременно тысячи переписчиков отправятся по квартирам и домам тех, кто с технологиями на вы. Работникам выдадут шарфы и жилеты со светоотражающими элементами с символикой переписи, удостоверения, а также электронные планшеты.



Часто переписчиками становятся студенты (как в СПбГУ), но в целом никаких ограничений по возрасту и полу нет. Из материалов на сайте Петростата следует, что эта вакансия открыта для любого гражданина России старше 18 лет, с официальной регистрацией.

Из специальных требований: «коммуникабельность, доброжелательность, лояльность», «исполнительность, дисциплинированность и ответственность», умение строго следовать требованиям инструкции и в то же время способность рационально организовать свой рабочий день, выполняя большой объем работы в сжатые сроки. Важно обладать четкой, без дефектов, речью. И владеть навыками работы с планшетами.

Непосредственно перед началом работы всем переписчикам проведут обучающий курс, говорится на сайте переписи. Обучат правильно общаться и задавать вопросы, расскажут, как вести себя, если, например, в квартире свадьба, или похороны, или, кроме ребенка, никого нет. Объяснят, как отвечать на главные вопросы, например зачем нужна перепись и как используются и защищаются полученные персональные данные.



Каждому переписчику для работы выделят переписной участок, на котором проживает приблизительно 550 человек. Это больше, чем в 2010 году, когда в плане у каждого были примерно по 400 человек. Предполагается, что тех, кто переписался самостоятельно, на участке или на «Госуслугах», переписывать второй раз не придется и нагрузка окажется ниже.

В «неблагополучные» квартиры и дома обещают сопровождать с полицией. А в воинских частях и колониях переписывать будут сами сотрудники учреждений, так что обычным переписчикам туда идти вообще не придется.

Желающих стать переписчиком соблазняют захватывающим опытом, «который даст вам почувствовать причастность к истории страны». И апеллируют к прошлому — в разное время в переписях участвовали писатели Лев Толстой и Антон Чехов.

«Если вы молоды, вы сможете получить во время переписи уникальный жизненный опыт. Если вы опытны, вы сможете по-новому взглянуть на окружающих вас людей и на страну, в которой вы живете. Кроме того, переписчики получат материальное вознаграждение за добросовестную работу», — сообщают организаторы переписи.

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По поводу материального вознаграждения. Есть два вида вакансий.

Первый — непосредственно переписчик. Его функция, как говорится в материалах Петростата, «проведение переписи на счетном участке путем посещения каждого жилого помещения и нежилого помещения, где может проживать население». Норма нагрузки — 550 респондентов. Надо будет ежедневно информировать контролера полевого уровня о количестве переписанных жителей, а потом провести еще и контрольный обход совместно с контролером для проверки полноты и правильности проведения переписи.

Срок работы — с 15 октября по 14 ноября. То есть 31 календарный день, включая обучение. Зарплата — 18 тысяч рублей в месяц. Как уточнили «Фонтанке» в районах — это без налогов.

Второй вид работы — полевой контролер, который проверяет качество и координирует работу рядовых переписчиков. Под крылом каждого — шесть полевых работников.

Контролеров ищут почти на два месяца — с 29 сентября по 25 ноября. Им предстоит проведение предпереписной проверки, консультации населения, обучение переписчиков, а затем ежедневный контроль. Зарплата — 20 тысяч рублей в месяц.



Со всеми переписными работниками заключаются контракты. Потребуется паспорт (копия главной страницы и места жительства), СНИЛС, ИНН, справка о реквизитах банковского счета Северо-Западного отделения Сбербанка.

Набор переписчиков активно идет. Чтобы записаться, надо звонить по телефонам ответственных за проведение переписи в районах Петербурга и Ленобласти. Их телефоны ниже.

Телефоны контактных лиц. Петербург и Ленобласть

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Как писала «Фонтанка», изначально перепись планировали провести в 2020 году. Ее переносили из-за пандемии коронавируса три раза. В 2021 году россиян ждут неожиданные вопросы от переписчиков: их будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими из них они пользуются в повседневной жизни. Ещё Росстат поинтересуется, как граждане добираются до работы — с учётом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»