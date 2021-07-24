Всероссийскую перепись населения отложили в третий раз

Всероссийская перепись населения в 2021 году состоится позже запланированного. Об этом 24 июля сообщается в новом проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития.
Согласно ему, теперь основной этап переписи назначен на период с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках. На сайте «Госуслуги» ее проведут с 15 октября по 8 ноября.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росстата, новые даты были выбраны в связи с тем, что инфраструктура и персонал регионов для проведения переписи будут задействованы в организации единого дня голосования 19 сентября. Решение приняли «в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов».
Изначально перепись планировали провести в 2020 году. Ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Позднее был установлен срок с 1 по 31 октября.