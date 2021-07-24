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Всероссийскую перепись населения отложили в третий раз

Всероссийская перепись населения в 2021 году состоится позже запланированного. Об этом 24 июля сообщается в новом проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития.

Согласно ему, теперь основной этап переписи назначен на период с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках. На сайте «Госуслуги» ее проведут с 15 октября по 8 ноября.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росстата, новые даты были выбраны в связи с тем, что инфраструктура и персонал регионов для проведения переписи будут задействованы в организации единого дня голосования 19 сентября. Решение приняли «в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов».

Изначально перепись планировали провести в 2020 году. Ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Позднее был установлен срок с 1 по 31 октября.

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Комментарии (8)

ivan5_5e4d10fe646f6
Да зачем вообще это нужно просто по обьему потребляемой пищи можно посчитать, по буханкам хлеба, сливам унитазным. Полно технологий в 21 веке биг дата погуглите.
266081655
Обнулённый, не скупись! Начинай перепИсь!
guess
Ну поствакцинная жатва только начинается, клинические испытания закончатся в конце 2022, тогда и имеет смысл считать))
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