Всероссийскую перепись населения отложили в третий раз

Всероссийская перепись населения в 2021 году состоится позже запланированного. Об этом 24 июля сообщается в новом проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития.



Согласно ему, теперь основной этап переписи назначен на период с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках. На сайте «Госуслуги» ее проведут с 15 октября по 8 ноября.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росстата, новые даты были выбраны в связи с тем, что инфраструктура и персонал регионов для проведения переписи будут задействованы в организации единого дня голосования 19 сентября. Решение приняли «в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов».