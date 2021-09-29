Митинги, террористы и счетчик задержанных. Чем известны новые иноагенты «Медиазона» и «ОВД-Инфо»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться







Минувшим летом «Медиазона» вместе с «Медузой» (признано СМИ — иностранным агентом) и «Холодом» выпустили расследование о возможном занижении коронавирусной статистики в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не понял содержания текста, и назвал его «компиляцией».

Это лишь один из нашумевших материалов проекта, созданного в сентябре 2014 года. Спустя шесть лет у него появились филиалы, посвященные Центральной Азии, а также Белоруссии — последний заблокирован на территории этой страны. Повестка «Медиазоны» связана с политическими преследованиями, проблемами правоохранительной системы и нарушениями прав человека.



Издателем проекта выступает Петр Верзилов, известный как участник арт-группы «Война» и группы Pussy Riot. В 2008 году он прославился перформансом с половым актом в здании Биологического музея им. Тимирязева, который был посвящен грядущим выборам и кандидату Дмитрию Медведеву. Спустя десять лет Верзилов с участницами Pussy Riot выбежал на поле во время финала матча ЧМ по футболу в Москве. Через два месяца его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Верзилова перевезли лечиться в госпиталь Charite в Берлин, где через два года со схожими симптомами будет находиться Алексей Навальный. В июле 2020 года в отношении Верзилова возбудили уголовное дело из-за двойного гражданства — он не сообщил в органы о канадском паспорте.

Главредом «Медиазоны» является Сергей Смирнов, который до этого был заместителем главреда «Русской планеты». Первые несколько лет проект в основном существовал на пожертвования, дотации и гранты иностранных фондов и организаций. В конце 2017 года «Медиазона» начала переходить на краудфандинг.



Еще минувшим летом издание требовали внести в реестр иностранных агентов. В комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России с такой инициативой обратился Фонд защиты национальных ценностей. Его возглавляет политтехнолог Максим Шугалей, недавний кандидат в петербургские депутаты, которого связывают с Евгением Пригожиным.

Отдельные материалы «Медиазоны» связаны и с Петербургом. Один из них посвящен петербургским фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической, она запрещена в России). В августе 2021 года вышел разговор ее участником Игорем Шишкиным, освободившимся из колонии.

За свои тексты «Медиазона» семь раз получала премию «Редколлегия». Награждены были в том числе материалы про расследование убийства Бориса Немцова и избиение протестующих в Минске.

Если «Медиазона» — зарегистрированное в Роскомнадзоре СМИ, то «ОВД-Инфо» — это правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России.

В первые годы «ОВД-Инфо» юридически входил в состав правозащитной организации «Мемориал» (признана в России иностранным агентом), которая остаётся генеральным партнёром проекта. «ОВД-Инфо» получает финансовую поддержку в рамках совместных проектов от Европейской комиссии и FIDH, а также в виде пожертвований.



Проект, название которого происходит от аббревиатуры «Отдел внутренних дел», появился после первого митинга против фальсификации выборов в Государственную думу VI созыва, который прошел на Чистых прудах 5 декабря 2011 года. Его основали журналист Григорий Охотин и программист Даниил Бейлинсон, которые сообщали не просто о массовых задержаниях, а говорили общее число задержанных и их имена. Это и стало особенностью проекта. Сначала информация собиралась только по Москве, затем по другим крупным городам, в том числе и в Петербурге, а последние годы и по всей России. «ОВД-Инфо» и во время последних протестных акций зимой этого года публиковал информацию о задержанных с помощью своей горячей линии, бота в Telegram, данных из СМИ и от правозащитников. Результатами анализа работы становились спецпроекты, такие как «Территория нельзя» или «Карта протестов». Также он координирует правовую помощь. «ОВД-Инфо» выпускало инструкции о том, что можно и нельзя делать на митинге, что делать в случае задержания.



Наиболее подробно проект освещает дело «Нового величия», «Дворцовое дело» и дело террористического сообщества «Сеть». В частности, в 2018 году журналист Александр Черных получил премию «Редколлегия» за статью «Я хотела выть, кричать им — что вы вообще делаете с моей дочерью? Вы люди или нет?», опубликованную в «ОВД-Инфо». Это интервью с матерью фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой. Также «Редколлегию» в июле 2019 года вручили команде «ОВД-Инфо», «превратившей социальный проект в эффективное социальное медиа, наиболее полный и надежный источник информации о действиях силовых органов в отношении участников протестных акций».

«Медиазона» и «ОВД-Инфо» в Международный день солидарности журналистов, 8 сентября, также участвовали в акции в поддержку коллег, внесённых Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Они опубликовали обращения к читателям и специальные баннеры.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

