«Парни сами влипли в эту историю». Фигурант дела «Сети»* Игорь Шишкин уехал из России и рассказал в Европе о пытках ФСБ

Осуждённый за участие в террористическом сообществе антифашист Игорь Шишкин рассказал о том, почему пошел на сделку со следствием. В интервью, которое он дал в эмиграции, фигурируют самооговор, пытки электротоком и угрозы обесчестить супругу.

Разговор с участником резонансного «дела «Сети»* 9 августа публикует «Медиазона». На суде Игорь Шишкин признал себя террористом, дал показания на товарищей, за сотрудничество с органами получил срок ниже низшего. В июле этого года он вышел на свободу, уехал из России и запросил в Европе политическое убежище.

В отличие от других фигурантов «пензенского дела», Шишкин ранее не говорил о пытках. В интервью «Медиазоне» он впервые говорит о давлении, а его рассказ перекликается с заявлениями Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Шишкина задержали в январе 2018 года во время прогулки с собакой. По его словам, как только усадили в машину, «обрушились удары и разряды тока». В лесу, рассказал Шишкин, его связали «ласточкой», в рот вставили собачий поводок и снова пытали. «Понеслись нажатия на все сочленения, специальное напряжение всех конечностей, удары по всему телу, а в виде вишенки на торте — подключили провода к большим пальцам рук и начали крутить свою специальную «шарманку боли». Именно на этом этапе я сломался», — цитирует его «Медиазона».

Согласившись на сотрудничество, Шишкин попытался было отказаться от него на Литейном, 4, но и в здании ФСБ, как он говорит, ему дали понять, что обратного пути нет. Упорство, по словам Шишкина, могло дорого обойтись его соседу и жене — «они «просто не дадут диабетику лекарство, а жену изнасилуют».

Утвердиться в своем выборе помог также разговор с адвокатом Дмитрием Динзе, который обозначил перед ним два пути: «отказ, борьба, большой срок или признание и минимальный срок». В январе 2019-го Шишкина приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Те, кто выбрал первый путь, получили от 5,5 до 18 лет. Игорь Шишкин рассказал «Медиазоне», что после приговора виделся с соратниками по «Сети», однако, по его словам, на встрече не нашлось места взаимным упрекам. «Парни сами влипли в эту историю, сами под пытками дали показания, в том числе и на меня, и никто из них не оказал вооруженного сопротивления при задержании, не покончил с собой после данных под пытками показаний — так почему я должен быть героем и заниматься самопожертвованием? Не вижу причин», — объяснил Шишкин. Сейчас он находится в Европе, рассчитывает на статус беженца. Точное его местонахождение не раскрывается. Дело «Сети» началось в октябре 2017 года после признательных показаний пензенского наркодилера Егора Зорина. По мнению ФСБ, в Пензе с 2016 года на встречах анархистов и антифашистов вынашивались планы о создании леворадикального сообщества. Фигуранты не отрицали участие в «кружках по интересам», но подготовку к свержению строя отвергали, утверждая, что физподготовка и навыки самообороны требовались для отпора ультраправым.

Оперативное сопровождение и предварительное расследование вела Федеральная служба безопасности. С января 2018 года фоном «Сети» стали многочисленные свидетельства пыток, издевательств и угроз. Следственный комитет подтвердил применение электрошокера к Виктору Филинкову — якобы при попытке бегства. На его теле насчитали десятки меток. Впоследствии начальные показания легли в основу приговора, хотя подсудимые отказались от них как от полученных с использованием физического насилия. Суд счел доказанным, что с 2016 года молодые анархисты и антифашисты вступали в террористическое сообщество с условным названием «Сеть» для свержения конституционного строя и захвата власти. Конспирация заключалась в использовании мессенджеров и псевдонимов. Преступными суд признал игры в страйкбол, занятия по самообороне, оказанию первой медпомощи и тактические тренировки по штурму зданий. В феврале 2020 года пензенские фигуранты получили от 6 до 18 лет колонии. Против этого решения выступили тысячи педагогов, ученых, деятелей культуры, студентов, журналистов, Совет по правам человека. В Петербурге в рамках дела «Сети» были задержаны и осуждены трое. Игорь Шишкин получил 3,5 года, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов — 7 лет и 5,5 года соответственно.