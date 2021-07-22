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«Она абсолютно не отображает реальность». Песков не понял содержания статьи про занижение коронавирусной статистики

Песков прокомментировал информацию о 29 млн заболевших COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные по COVID-19 в России публикуются в полной мере, а статья «Медузы» (признана иноагентом), «Медиазоны» и «Холода» о возможном занижении коронавирусной статистики — компиляция.

«"Медузу" тоже я читал и ничего не понял из того, что там написано: какая-то компиляция, просто непонятно ничего, это я вам честно скажу. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации. Она абсолютно не отображает реальность», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему появляются подобные статьи, если власти утверждают, что открыто предоставляют все данные по коронавирусу (цитата по РБК и «Интерфаксу»).

Ранее СМИ рассказали, что Минздрав якобы ведёт закрытый COVID-реестр, созданный для отслеживания числа заболевших коронавирусом, и согласно нему в России уже больше 29 миллионов записей — это в пять раз больше заразившихся коронавирусом, чем в официальной статистике. Такой вывод был сделан после изучения нумерации сертификатов, которые выдаются переболевшим.

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В петербургском Роспотребнадзоре ранее также объяснили, почему эпидномеров больше, чем официальное число заболевших коронавирусом.

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Комментарии (2)

Юра Алекс
"Дурака включать" - это мы можем...
dragvs
Короче "вывсеврете", но при этом "данной информацией Кремль не обладает". Тут же заявления что на 60% сформирован популяционный иммунитет, хотя темпы вакцинации низкие.
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