«Она абсолютно не отображает реальность». Песков не понял содержания статьи про занижение коронавирусной статистики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные по COVID-19 в России публикуются в полной мере, а статья «Медузы» (признана иноагентом), «Медиазоны» и «Холода» о возможном занижении коронавирусной статистики — компиляция.

«"Медузу" тоже я читал и ничего не понял из того, что там написано: какая-то компиляция, просто непонятно ничего, это я вам честно скажу. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации. Она абсолютно не отображает реальность», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему появляются подобные статьи, если власти утверждают, что открыто предоставляют все данные по коронавирусу (цитата по РБК и «Интерфаксу»).



Ранее СМИ рассказали, что Минздрав якобы ведёт закрытый COVID-реестр, созданный для отслеживания числа заболевших коронавирусом, и согласно нему в России уже больше 29 миллионов записей — это в пять раз больше заразившихся коронавирусом, чем в официальной статистике. Такой вывод был сделан после изучения нумерации сертификатов, которые выдаются переболевшим.