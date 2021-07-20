Роспотребнадзор объяснил, почему эпидномеров больше, чем официальное число заболевших коронавирусом

По ее словам, всего за первое полугодие на территории Петербурга официально зарегистрировано более 1,3 млн инфекционных больных. Больные коронавирусной инфекцией составляют чуть более 18%. «Это те, кто официально зарегистрирован и кто имеет эпидемический номер», — пояснила она. Но эпидномера присваиваются не только коронавирусным больным.



По словам Ирины Чахнджерия, прочие острые репираторные инфекции, помимо новой коронавирусной, составили 74,8% от всех случаев заболевания. Всего же было выявлено более 60 форм различных инфекционных болезней, в том числе острые кишечные инфекции, сальмонеллез, ветряная оспа.