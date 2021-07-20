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Роспотребнадзор объяснил, почему эпидномеров больше, чем официальное число заболевших коронавирусом

За первое полугодие 2021 года в Петербурге острыми респираторными инфекциями переболело более 1 млн человек. Об этом в прямом эфире «Фонтанки» 20 июля заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, всего за первое полугодие на территории Петербурга официально зарегистрировано более 1,3 млн инфекционных больных. Больные коронавирусной инфекцией составляют чуть более 18%. «Это те, кто официально зарегистрирован и кто имеет эпидемический номер», — пояснила она. Но эпидномера присваиваются не только коронавирусным больным.

По словам Ирины Чахнджерия, прочие острые репираторные инфекции, помимо новой коронавирусной, составили 74,8% от всех случаев заболевания. Всего же было выявлено более 60 форм различных инфекционных болезней, в том числе острые кишечные инфекции, сальмонеллез, ветряная оспа.

Ранее независимые эксперты предложили оценивать масштаб пандемии коронавируса по присвоенным эпидномерам, обратив внимание на сквозную нумерацию с начала первой волны пандемии, а также на то, что кривая присвоения номеров довольно близко совпадает с подъемами и спадами заболеваемости COVID-19. При этом общее число номеров превышает число официально зарегистрированных случаев в два раза.

Ирина Чханджерия не увидела здесь противоречия. «Было больше больных, значит, больше присваивалось эпидемических номеров», — сказала она.

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Комментарии (4)

Киргуду
Т.е. у нас в городе взлет кори, малярии, дизентерии, сибирской язвы и пр.
Что-то верится с трудом.
А вот всякие там пневмонии и орви, куда записывают ковид - вполне допускаю.
igoruha
это ж надо так наврать. впрочем, я понимаю, как это могло получиться. всё дело в качестве взятия тестов на ковид. если бы первый мазок у меня брала не врач, которая пришла по вызову, а медсестра, которая брала у меня второй мазок через 10 дней, то у меня тоже был бы диагноз не ковид а орви неуточнённая. поскольку эта медсестра пмри взятиии мазков даже не дотронулась до слизистых оболочек, схалтурила, в общем
Skazochny
верим.
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