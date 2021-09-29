FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Убивший падчерицу петербуржец получил 11 лет колонии. Его выдала кровь в паспорте

В Петербурге мужчину, убившего родственницу, приговорили к 11 годам заключения в ИК

3
Печать

Петербуржца, убившего свою 38-летнюю падчерицу, приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Прокуратура Курортного района поддержала гособвинение, сообщает 29 сентября пресс-служба ведомства.

Суд установил, что 20 июля прошлого года Александр Самсонов, будучи пьяным, минимум два раза ударил родственницу по голове, от чего она скончалась. Следствие указывало, что от удара ногой у женщины сломались кости лицевого черепа. Через несколько дней он вывез тело из квартиры в Сестрорецке и закопал в парке, вернулся домой и замел следы преступления.

Убийца заявил в полицию о пропаже падчерицы, а затем обманул сотрудников, не опознав ее. Выдали его следы крови в паспорте — генетическая экспертиза указала на убитую. В январе Самсонова арестовали.

Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее в отношении 61-летнего Самсонова возбуждались дела о побоях, причинении средней степени тяжести вреда здоровью, угрозе убийством. Все были прекращены за примирением сторон или за отсутствием в деянии состава преступления. Осенью 2019 года его приговорили к 2 годам условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

07A
В 61 год-ногой, вот ужас то! Мне самостоятельно в трамвай не подняться.
Dorada
«Кости лицевого черепа»! Ужас какой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний