Убивший падчерицу петербуржец получил 11 лет колонии. Его выдала кровь в паспорте

Суд установил, что 20 июля прошлого года Александр Самсонов, будучи пьяным, минимум два раза ударил родственницу по голове, от чего она скончалась. Следствие указывало, что от удара ногой у женщины сломались кости лицевого черепа. Через несколько дней он вывез тело из квартиры в Сестрорецке и закопал в парке , вернулся домой и замел следы преступления.

Убийца заявил в полицию о пропаже падчерицы, а затем обманул сотрудников, не опознав ее. Выдали его следы крови в паспорте — генетическая экспертиза указала на убитую. В январе Самсонова арестовали.



Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее в отношении 61-летнего Самсонова возбуждались дела о побоях, причинении средней степени тяжести вреда здоровью, угрозе убийством. Все были прекращены за примирением сторон или за отсутствием в деянии состава преступления. Осенью 2019 года его приговорили к 2 годам условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

