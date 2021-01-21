СК: Предполагаемый убийца жительницы Сестрорецка несколько дней хранил труп дома

Стали известны подробности расправы над 38-летней жительницей Сестрорецка, пропавшей летом прошлого года. Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, предполагаемый убийца несколько дней держал тело погибшей в квартире, раздумывая, что с ним делать.
«По версии следствия, обвиняемый 20 июля 2020 года в квартире одного из домов по улице Токарева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, жестоко избил руками и ногами дочь его супруги, которая скончалась на месте происшествия. Через несколько дней с целью сокрытия следов преступления обвиняемый поместил тело потерпевшей в сумку и вывез на территорию указанного лесопарка», — говорится в сообщении.
Задержанный приходится убитой отчимом, ему 61 год. Родственники прописаны в одной двухкомнатной квартире на улице Токарева в Сестрорецке.
Наталью с лета искали волонтёры «Лизы Алерт». В ориентировке было указано, что женщина вышла из дома 20 июля и не вернулась. Вероятно, отчим тоже принимал активное участие в поисках падчерицы. Тело убитой в пледе нашли в лесопарке «Гагарка» на берегу водоёма перед Новым годом.
В анамнезе у подозреваемого есть судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Осенью 2019 года его приговорили к 2 годам условно. Ранее в отношении него возбуждались дела о побоях, причинении средней степени тяжести вреда здоровью, угрозе убийством. Все были прекращены за примирением сторон или за отсутствием в деянии состава преступления.