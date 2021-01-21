СК: Предполагаемый убийца жительницы Сестрорецка несколько дней хранил труп дома

Стали известны подробности расправы над 38-летней жительницей Сестрорецка, пропавшей летом прошлого года. Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, предполагаемый убийца несколько дней держал тело погибшей в квартире, раздумывая, что с ним делать.



«По версии следствия, обвиняемый 20 июля 2020 года в квартире одного из домов по улице Токарева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, жестоко избил руками и ногами дочь его супруги, которая скончалась на месте происшествия. Через несколько дней с целью сокрытия следов преступления обвиняемый поместил тело потерпевшей в сумку и вывез на территорию указанного лесопарка», — говорится в сообщении.