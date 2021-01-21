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Стало известно, кто мог убить женщину, чье тело в покрывале нашли в сестрорецком лесу. Волонтёры искали её с лета

Следователи раскрыли уголовное дело об убийстве, которое было возбуждено после обнаружения в Сестрорецке трупа, обезличенного временем. Погибшей оказалась местная жительница. Волонтёры «Лизы Алерт» искали её с июля.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, накануне в квартире на улице Токарева был задержан 32-летний мужчина. Он подозревается в убийстве пропавшей летом 38-летней женщины, прописанной по этому же адресу и, по данным «Фонтанки», приходящейся ему сестрой. Неопознанный труп, пол и возраст которого удалось установить только экспертам, был найден 25 декабря на территории лесопарка «Гагарка». Тело с сильными гнилостными изменениями было завёрнуто в тряпку.

Убитая оказалась Натальей, которую с июля искали волонтёры «Лизы Алерт». 20 числа она якобы ушла из дома и больше не возвращалась. По данным следствия, задержанный на Токарева мужчина в неустановленное время поссорился с родственницей в своей квартире, несколько раз ударил её ногой по голове, после чего женщина скончалась. Чтобы скрыть злодеяние, предполагаемый убийца завернул тело в покрывало, вывез в Гагарку и утопил в водоёме. По данным «Фонтанки», и убитая, и задержанный прописаны по одному адресу, в одной двухкомнатной квартире.

В анамнезе у подозреваемого есть судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Осенью 2019 года его приговорили к 2 годам условно. Ранее в отношении него возбуждались дела о побоях, причинении средней степени тяжести вреда здоровью, угрозе убийством. Все были прекращены за примирением сторон или за отсутствием в деянии состава преступления.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

gencon
Надо было его прописать вместе с сестрой следока, который закрывал дела об избиении. Коррупция трепетно относится к силовикам как к маленьким детям, все им прощает.
Кровокрас
когда уголовник-сожитель заявляет о пропаже человека, уже есть повод его допросить с пристрастием
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