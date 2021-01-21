Следователи раскрыли уголовное дело об убийстве, которое было возбуждено после обнаружения в Сестрорецке трупа, обезличенного временем. Погибшей оказалась местная жительница. Волонтёры «Лизы Алерт» искали её с июля.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, накануне в квартире на улице Токарева был задержан 32-летний мужчина. Он подозревается в убийстве пропавшей летом 38-летней женщины, прописанной по этому же адресу и, по данным «Фонтанки», приходящейся ему сестрой. Неопознанный труп, пол и возраст которого удалось установить только экспертам, был найден 25 декабря на территории лесопарка «Гагарка». Тело с сильными гнилостными изменениями было завёрнуто в тряпку.
Убитая оказалась Натальей, которую с июля искали волонтёры «Лизы Алерт». 20 числа она якобы ушла из дома и больше не возвращалась. По данным следствия, задержанный на Токарева мужчина в неустановленное время поссорился с родственницей в своей квартире, несколько раз ударил её ногой по голове, после чего женщина скончалась. Чтобы скрыть злодеяние, предполагаемый убийца завернул тело в покрывало, вывез в Гагарку и утопил в водоёме. По данным «Фонтанки», и убитая, и задержанный прописаны по одному адресу, в одной двухкомнатной квартире.
В анамнезе у подозреваемого есть судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Осенью 2019 года его приговорили к 2 годам условно. Ранее в отношении него возбуждались дела о побоях, причинении средней степени тяжести вреда здоровью, угрозе убийством. Все были прекращены за примирением сторон или за отсутствием в деянии состава преступления.