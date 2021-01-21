Следователи раскрыли уголовное дело об убийстве, которое было возбуждено после обнаружения в Сестрорецке трупа, обезличенного временем. Погибшей оказалась местная жительница. Волонтёры «Лизы Алерт» искали её с июля.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, накануне в квартире на улице Токарева был задержан 32-летний мужчина. Он подозревается в убийстве пропавшей летом 38-летней женщины, прописанной по этому же адресу и, по данным «Фонтанки», приходящейся ему сестрой. Неопознанный труп, пол и возраст которого удалось установить только экспертам, был найден 25 декабря на территории лесопарка «Гагарка». Тело с сильными гнилостными изменениями было завёрнуто в тряпку.