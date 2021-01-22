В Петербурге суд арестовал обвиняемого в убийстве падчерицы. Женщине двумя ударами проломили голову

Следующий месяц петербуржец, которому вменяют убийство родственницы, проведёт в следственном изоляторе. Против переезда из квартиры, где несколько дней пролежал труп, он не возражал.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 22 января Сестрорецкий райсуд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу 61-летнего Александра Самсонова. Ни он, ни его адвокат более мягкой меры пресечения не просили.



В изоляторе Самсонов останется до 27 февраля. Его обвиняют в убийстве женщины, чьё тело в покрывале нашли в сестрорецком лесу в конце декабря. По версии следствия, 38-летняя жительница Сестрорецка погибла 20 июля, когда пьяный отчим во время ссоры не меньше двух раз ударил её ногой в голову так, что сломал кости лицевого черепа. Травмы оказались смертельными; что делать с телом, Самсонов, как сообщали в СК, придумал не сразу и несколько дней держал его в квартире на улице Токарева.

