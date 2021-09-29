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МВД: С 1 октября нелегальных мигрантов можно будет депортировать

Нелегальных мигрантов начнут выдворять из России 1 октября

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С начала октября МВД имеет право депортировать из России мигрантов, которые не успели легализовать свое право пребывания на территории страны. Об этом 29 сентября заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Коммерсант» со ссылкой на Казакову пишет, что для иностранных нелегалов после 30 сентября будут действовать нормы 115 ФЗ, который позволяет полиции принимать административные меры, в том числе удаление с территории РФ.

В апреле 2020 года Владимир Путин подписал указ, узаконивший нахождение в России мигрантов, которые застряли здесь из-за пандемии. В дальнейшем действие указа несколько раз продлевалось.

Дефицит иностранной рабочей силы, возникшей на фоне пандемии, привел к росту зарплат разнорабочих, а это, в свою очередь, сказалось на ценах. Тем временем за 8 месяцев 2021 года количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло почти на 6%.

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Комментарии (11)

syshsun
Да какие там преступления,так,мелочевка.
Убили,ограбили,изнасиловали.
На митинги же они не ходят.
Arkos
С одной стороны -оно конечно ! Но с другой стороны - кто будет мусор убирать, тротуары мостить, стекла в магазинах мыть,
на овощебазах работать ?
Что то давно не был я в Лондоне .. поговаривают , что там неуютно стало.
Ser_N0771
в сентябре 30 дней, так что говорить о том что будет 1 октября рано...
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