МВД: С 1 октября нелегальных мигрантов можно будет депортировать

С начала октября МВД имеет право депортировать из России мигрантов, которые не успели легализовать свое право пребывания на территории страны. Об этом 29 сентября заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.



«Коммерсант» со ссылкой на Казакову пишет, что для иностранных нелегалов после 30 сентября будут действовать нормы 115 ФЗ, который позволяет полиции принимать административные меры, в том числе удаление с территории РФ.



В апреле 2020 года Владимир Путин подписал указ, узаконивший нахождение в России мигрантов, которые застряли здесь из-за пандемии. В дальнейшем действие указа несколько раз продлевалось.

