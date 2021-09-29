«Может, и до Рождества Христова». Суд в Петербурге не стал разбираться с тем, когда именно Хованский спел свою террористическую песню

Как рассказал «Фонтанке» адвокат блогера Никита Тимофеев, на заседании 29 сентября суд отказался удовлетворить его жалобу. Защита считает незаконным факт возбуждения дела. В 2012-м году, когда Хованский в стриме спел про «Норд-Ост» и Джохара Дудаева, вменяемая блогеру статья выглядела иначе. Во второй части речь шла только об оправдании терроризма в СМИ, а не во всем Интернете. По логике адвокатов, в таком случае к Хованскому применима только первая часть, а по ней вышли сроки давности.
В постановлении о возбуждении дела указано, что пел Хованский в неустановленный период вплоть до 2020 года. «Может, и до Рождества Христова», — пошутил Тимофеев. Суд на основании указанной следователем даты счел возбуждение законным.
Девушка блогера Мария Нелюбова ранее сообщала, что защитники и родные Хованского ищут свидетелей и видеозаписи, которые послужили бы доказательством давности исполнения.
Через адвокатов блогер передавал, что умысла на разжигание розни и оправдание терроризма у него не было. Песню он спел только один раз, считает ее ошибкой и публично извинился.
Хованский находится в СИЗО с 10 июня.