Жириновский заявил, что в ближайшие годы могут пройти новые выборы в союзный парламент с Белоруссией

Владимир Жириновский в первый день работы новой Госдумы заявил, что она может не просуществовать до конца срока своих полномочий.



Как пишет 29 сентября РИА Новости, лидер ЛДПР считает, что в ближайшие годы могут пройти досрочные выборы в союзный парламент нового государства России и Белоруссии.



«Я надеюсь, что мы хорошо проведём пять лет. Я не исключаю, что выборы могут быть досрочными в большой парламент, который может образоваться в результате создания другого государства», — подчеркнул Жириновский.

