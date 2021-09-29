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Жириновский заявил, что в ближайшие годы могут пройти новые выборы в союзный парламент с Белоруссией

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Владимир Жириновский в первый день работы новой Госдумы заявил, что она может не просуществовать до конца срока своих полномочий.

Как пишет 29 сентября РИА Новости, лидер ЛДПР считает, что в ближайшие годы могут пройти досрочные выборы в союзный парламент нового государства России и Белоруссии.

«Я надеюсь, что мы хорошо проведём пять лет. Я не исключаю, что выборы могут быть досрочными в большой парламент, который может образоваться в результате создания другого государства», — подчеркнул Жириновский.

Напомним, президенты России и Белоруссии ранее утвердили 28 программ по интеграции двух стран. Правда, тогда говорили, что о политической интеграции речи пока не идет. Александр Лукашенко уточнял, что «поглощать Белоруссию никто не собирается».

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