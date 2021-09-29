Бывшего управленца Выборгской таможни обвиняют в сливе архивных данных за взятки. Это может стоить ему 8 лет свободы

Бывшего начальника отдела Выборгской таможни обвиняют во взяточничестве и разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. Петербургская транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщает 29 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, с марта 2019-го по январь текущего года таможенник копировал данные о декларировании товаров, ввозимых в Россию. Он делал это, пользуясь доступом к архивам электронных таможенных документов. Затем он передавал сведения знакомому за взятки — на общую сумму более 224 тысяч рублей.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ и ч. 3. ст. 290 УК РФ рассмотрит Чертановский райсуд Москвы. По этим статьям бывшему таможеннику может грозить до 8 лет лишения свободы, а также штраф — в размере сорокакратной суммы взятки.