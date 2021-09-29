FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Бывшего управленца Выборгской таможни обвиняют в сливе архивных данных за взятки. Это может стоить ему 8 лет свободы

Бывший сотрудник Выборгской таможни предстанет перед судом по делу о взятках и разглашении тайной информации

1
Печать

Бывшего начальника отдела Выборгской таможни обвиняют во взяточничестве и разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. Петербургская транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщает 29 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, с марта 2019-го по январь текущего года таможенник копировал данные о декларировании товаров, ввозимых в Россию. Он делал это, пользуясь доступом к архивам электронных таможенных документов. Затем он передавал сведения знакомому за взятки — на общую сумму более 224 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ и ч. 3. ст. 290 УК РФ рассмотрит Чертановский райсуд Москвы. По этим статьям бывшему таможеннику может грозить до 8 лет лишения свободы, а также штраф — в размере сорокакратной суммы взятки.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

kоt-obormot
смИшно. любой учВЭД эти базы по импортуэкспорту каждый квартал обновляет за копейки. А прошлогодние вообще можно на трекере скачать забесплатно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний