Пятеро во главе с вооружённым Вовочкой задержаны полицией на подступах к «Атмосфере»

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, звонок в дежурную часть поступил около семи часов вечера. Женщина рассказала, что заметила во дворе дома 6 на Уточкина, как пятеро юношей распивают алкоголь, при этом в руках у них было нечто похожее на пистолет. Заявительница добавила, что друзья выдвинулись в сторону «Атмосферы».



Прибывший наряд задержал и доставил в отдел полиции товарищей под предводительством 18-летнего Вовочки. Именно у него при себе нашёлся аэрозольный «Пионер». Он пояснил, что ездил на «Обводный канал», чтобы купить кобуру, но подходящего изделия не нашёл. Поэтому он вернулся на «Комендантский проспект», где встретился с друзьями. По словам Владимира, пистолет он не доставал и не размахивал им. Примечательно, что ранее молодой человек уже привлекался за грабёж.

