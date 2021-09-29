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Пятеро во главе с вооружённым Вовочкой задержаны полицией на подступах к «Атмосфере»

Бдительная петербурженка сообщила в полицию о вооружённых подростках на улице Уточкина

После очередного массового убийства в российском учебном заведении жители Петербурга стали куда бдительнее. Накануне вечером в полицию сообщили о вооружённых подростках, которые идут в сторону торгового комплекса «Атмосфера» на Комендантской площади.

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Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, звонок в дежурную часть поступил около семи часов вечера. Женщина рассказала, что заметила во дворе дома 6 на Уточкина, как пятеро юношей распивают алкоголь, при этом в руках у них было нечто похожее на пистолет. Заявительница добавила, что друзья выдвинулись в сторону «Атмосферы».

Прибывший наряд задержал и доставил в отдел полиции товарищей под предводительством 18-летнего Вовочки. Именно у него при себе нашёлся аэрозольный «Пионер». Он пояснил, что ездил на «Обводный канал», чтобы купить кобуру, но подходящего изделия не нашёл. Поэтому он вернулся на «Комендантский проспект», где встретился с друзьями. По словам Владимира, пистолет он не доставал и не размахивал им. Примечательно, что ранее молодой человек уже привлекался за грабёж.

Двое товарищей Вовы из компании также привлекались за грабёж, кражу и оскорбление представителя власти. Гуляли с ними и двое семнадцатилетних подростков. Один был передан маме, второй — тёте. В отношении совершеннолетних составлен протокол о мелком хулиганстве.

Накануне бдительные петербуржцы сообщили о парне в камуфляже и с автоматом на Кирочной. Подходящего под описание молодого человека нашли в фотоателье. Оказалось, что это курсант, а муляж оружия ему нужен был для красивого снимка.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний студент открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, ещё 47 пострадали.

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