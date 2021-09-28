Тревожные полчаса провели сотрудники полиции Центрального района после звонка очевидцев о гуляющем по Кирочной улице парне в камуфляже и с автоматом.



Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, около шести вечера на Кирочной улице пешеходы стали очевидцами вояжа молодого парня в камуфляже. По предварительной информации, он приехал на машине, а потом достал из багажника предмет, похожий на автомат, и пошел по улице. Горожане сразу же сообщили об увиденном в полицию.



На поиски парня тут же были ориентированы наряды сотрудников правоохранительных органов. Через 30–40 минут молодого человека, подходящего под описание, нашли в фотоателье.

