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Петербуржцы оказались бдительнее жителей Перми и Казани. Увидев в центре города молодого парня в камуфляже и с автоматом, они сразу позвонили в 112

Молодого парня в камуфляже и с автоматом увидели в центре Петербурга

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Тревожные полчаса провели сотрудники полиции Центрального района после звонка очевидцев о гуляющем по Кирочной улице парне в камуфляже и с автоматом.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, около шести вечера на Кирочной улице пешеходы стали очевидцами вояжа молодого парня в камуфляже. По предварительной информации, он приехал на машине, а потом достал из багажника предмет, похожий на автомат, и пошел по улице. Горожане сразу же сообщили об увиденном в полицию.

На поиски парня тут же были ориентированы наряды сотрудников правоохранительных органов. Через 30–40 минут молодого человека, подходящего под описание, нашли в фотоателье.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Как выяснили полицейские, парень — 20-летний курсант — пришел туда сфотографироваться с муляжом автомата. С ним провели разъяснительную беседу и отпустили.

«Фонтанка» писала, что прогулку казанского стрелка Ильназа Галявиева, который шел с оружием к школе, где потом устроил расстрел, сняли камеры на улицах. На видео видно, что мимо едут машины, но водители никак не реагируют на странно экипированного парня.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

Владислав М
"через 30-40 минут" - всё что надо знать об эффективности правоохранительных органов.
vfhbr
"Через 30–40 минут молодого человека, подходящего под описание, нашли в фотоателье." Это большой срок. Будь он преступником, мог успеть совершить какое-то злодейство.
Riptide
Граждане и гражданки!
Братья и Сестры!
Будьте бдительны!
Любой мужчина, похожий на мужчину - потенциальный маньяк !
Любой другой прохожий - просто парень чернокожий.
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