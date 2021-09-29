Как пишет 29 сентября E1.RU , пользователь TikTok арендовал два самоката, скинул их в реку в центре Екатеринбурга и выложил видео. Оно набрало несколько сотен тысяч просмотров. После публикаций в СМИ парень одумался.

Сервис электросамокатов Whoosh, работающий и в Петербурге, собирается обратиться в полицию из-за инцидента в Екатеринбурге.

«После осознал, тогда был на эмоциях, — рассказал екатеринбуржец изданию. — Я люблю самокаты, сам тоже ездил каждый день. У одного тормозов не было — с лестницы упал. В тот же момент вытащили телефон и начали снимать».

В компании Whoosh заявили о намерении обратиться в полицию. Каждый утонувший самокат стоит более 80 тысяч рублей. Тиктокер сообщил, что хочет возместить ущерб без привлечения правоохранительных органов.



На днях в Москве задержали троих мужчин, которые в конце августа обмазали солидолом около 600 электросамокатов. Они, по данным СМИ, также решили возместить ущерб. В Петербурге также зафиксированы случаи порчи этого транспорта, в том числе ради видео в «Тиктоке».

