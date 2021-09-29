FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Тиктокер, утопивший самокаты в Екатеринбурге, объяснился

0
Печать

Сервис электросамокатов Whoosh, работающий и в Петербурге, собирается обратиться в полицию из-за инцидента в Екатеринбурге.

Как пишет 29 сентября E1.RU, пользователь TikTok арендовал два самоката, скинул их в реку в центре Екатеринбурга и выложил видео. Оно набрало несколько сотен тысяч просмотров. После публикаций в СМИ парень одумался.

Фото с сайта E1.RU из видео 1rabadanovv_05 / TikTok.com
Фото с сайта E1.RU из видео 1rabadanovv_05 / TikTok.com
ПоделитьсяПоделиться

«После осознал, тогда был на эмоциях, — рассказал екатеринбуржец изданию. — Я люблю самокаты, сам тоже ездил каждый день. У одного тормозов не было — с лестницы упал. В тот же момент вытащили телефон и начали снимать».

В компании Whoosh заявили о намерении обратиться в полицию. Каждый утонувший самокат стоит более 80 тысяч рублей. Тиктокер сообщил, что хочет возместить ущерб без привлечения правоохранительных органов.

На днях в Москве задержали троих мужчин, которые в конце августа обмазали солидолом около 600 электросамокатов. Они, по данным СМИ, также решили возместить ущерб. В Петербурге также зафиксированы случаи порчи этого транспорта, в том числе ради видео в «Тиктоке».

Фото с сайта E1.RU из видео 1rabadanovv_05 / TikTok.com
Фото с сайта E1.RU из видео 1rabadanovv_05 / TikTok.com

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний