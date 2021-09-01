Двое петербуржцев выбросили в реку самокат кикшеринга MOLNIA. Свой поступок они сопроводили фразой: «Война самокатам!»
Как сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» вечером 1 сентября, в этот момент молодые люди якобы были нетрезвы. По предварительным данным, утопление двухколесного требовалось для эффектного видео в TikTok.
В пресс-службе кикшерингового сервиса «Фонтанке» сообщили, что ситуацию уже довели до руководства компании.
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31 августа «Фонтанка» писала, что в Петербурге неизвестный сбросил электросамокат с лестницы и опубликовал видеозапись процесса в социальных сетях. Ранее транспортные средства улетали в воду с Яхтенного моста, а также разбивались о железнодорожные пути.
В Москве также объявились ненавистники двухколесного транспорта, они обмазали 400 электросамокатов солидолом.