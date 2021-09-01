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Петербуржец «утопил» в реке электросамокат кикшеринга MOLNIA. Двухколесный жалобно звякнул напоследок

Двое петербуржцев выбросили в реку самокат кикшеринга MOLNIA. Свой поступок они сопроводили фразой: «Война самокатам!»

Двое петербуржцев выбросили в реку самокат кикшеринга MOLNIA. Свой поступок они сопроводили фразой: «Война самокатам!»

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» вечером 1 сентября, в этот момент молодые люди якобы были нетрезвы. По предварительным данным, утопление двухколесного требовалось для эффектного видео в TikTok.

В пресс-службе кикшерингового сервиса «Фонтанке» сообщили, что ситуацию уже довели до руководства компании.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

31 августа «Фонтанка» писала, что в Петербурге неизвестный сбросил электросамокат с лестницы и опубликовал видеозапись процесса в социальных сетях. Ранее транспортные средства улетали в воду с Яхтенного моста, а также разбивались о железнодорожные пути.

В Москве также объявились ненавистники двухколесного транспорта, они обмазали 400 электросамокатов солидолом.

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Комментарии (4)

michailPotapov
Засрали общественные места самокатами. Кто крышует? смольный ?
266206839
а если их потом в эту реку окунут? совсем люди чокнулись со своей псевдо-популярностью.... А за пределами Планеты Земля о вас никто не знает. Шах и мат.
Савва Морозов
Пример может быть заразным. Убрать недогонщиков.
Потом до авто, а потом и ...
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