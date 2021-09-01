Двое петербуржцев выбросили в реку самокат кикшеринга MOLNIA. Свой поступок они сопроводили фразой: «Война самокатам!»



Как сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» вечером 1 сентября, в этот момент молодые люди якобы были нетрезвы. По предварительным данным, утопление двухколесного требовалось для эффектного видео в TikTok.

В пресс-службе кикшерингового сервиса «Фонтанке» сообщили, что ситуацию уже довели до руководства компании.