Эксперт: Есть один регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе, — это Петербург

Высокие цены на газ в Европе откроют перед Смольным дополнительные возможности для развития города, так как в горбюджет начнут поступать налоги от «Газпрома». Об этом рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.
«В августе 2021 года «Газпром» завершил необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге, и по итогам года можно будет более точно оценить объем средств, который город получит на свое развитие. По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 миллиардов рублей, а в 2022 году — уже около 40 миллиардов рублей. <...> Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», — цитирует РИА Караваеву 29 сентября.
Газ в Европе резко подорожал в последние недели. Если в начале августа ближайший фьючерс по индексу голландского TTF стоил около 515 долларов за тысячу кубометров, то во вторник — более 1040 долларов. Это на руку «Газпрому». «Уже с уверенностью можно говорить о хороших показателях по итогам 2021 года. Что еще более важно, растут и налоговые поступления. Так, налог на прибыль составил за полугодие 2021 года 245,7 миллиарда рублей, тогда как за этот же период 2020 года — 62,26 миллиарда рублей», — отмечает Караваева.
Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль идёт в бюджет региона, где зарегистрирован налогоплательщик. Как уже писала «Фонтанка», власти Петербурга рассчитывают, что перерегистрация ПАО «Газпром» принесет городу 17 млрд рублей дополнительных доходов в 2021 году и далее сумма вырастет более чем вдвое. Эти средства планируется направить, в частности, на новый мост через Неву и на строительство метро.