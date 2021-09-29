Эксперт: Есть один регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе, — это Петербург

Высокие цены на газ в Европе откроют перед Смольным дополнительные возможности для развития города, так как в горбюджет начнут поступать налоги от «Газпрома». Об этом рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.



«В августе 2021 года «Газпром» завершил необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге, и по итогам года можно будет более точно оценить объем средств, который город получит на свое развитие. По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 миллиардов рублей, а в 2022 году — уже около 40 миллиардов рублей. <...> Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», — цитирует РИА Караваеву 29 сентября.

