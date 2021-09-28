В 15:21:36 по московскому времени корабль «Ю. А. Гагарин» отделился от МКС и отошел от нее на расстояние около 120 метров. В 16:04:15 корабль причалил к стыковочному узлу модуля «Наука». Необходимые операции с помощью системы ручного управления выполнял Герой России, космонавт Олег Новицкий.

Пилотируемый корабль « Ю. А. Гагарин » ( «Союз МС-18» ) перестыкован с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Трансляцию 28 сентября ведет пресс-служба Роскосмоса.

Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС18 снова в составе Международной космической станции. «Ю.А. Гагарин» стал первым кораблем, причалившим к вновь прибывшему модулю #Наука . pic.twitter.com/EVWNXasC7Y

Отмечается, что такое «перестроение» необходимо для освобождения порта на модуле «Рассвет» для пилотируемого корабля «Союз МС-19», который 5 октября должен доставить на станцию космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд.



Еще одной целью перестыковки была проверка работы стыковочного оборудования многоцелевого лабораторного модуля.

