Пилотируемый корабль «
В 15:21:36 по московскому времени корабль
Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС18 снова в составе Международной космической станции.— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2021
«Ю.А. Гагарин» стал первым кораблем, причалившим к вновь прибывшему модулю #Наука. pic.twitter.com/EVWNXasC7Y
Отмечается, что такое «перестроение» необходимо для освобождения порта на модуле «Рассвет» для пилотируемого корабля «Союз МС-19», который 5 октября должен доставить на станцию космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд.
Еще одной целью перестыковки была проверка работы стыковочного оборудования многоцелевого лабораторного модуля.