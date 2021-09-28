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Пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» пристыковался к модулю «Наука». Это нужно для прибытия на МКС Шипенко и Пересильд

К модулю «Наука» впервые пристыковался пилотируемый корабль

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Пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») перестыкован с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Трансляцию 28 сентября ведет пресс-служба Роскосмоса.

В 15:21:36 по московскому времени корабль «Ю. А. Гагарин» отделился от МКС и отошел от нее на расстояние около 120 метров. В 16:04:15 корабль причалил к стыковочному узлу модуля «Наука». Необходимые операции с помощью системы ручного управления выполнял Герой России, космонавт Олег Новицкий.

Отмечается, что такое «перестроение» необходимо для освобождения порта на модуле «Рассвет» для пилотируемого корабля «Союз МС-19», который 5 октября должен доставить на станцию космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд.

Еще одной целью перестыковки была проверка работы стыковочного оборудования многоцелевого лабораторного модуля.

Ранее «Фонтанка» писала, что экипаж корабля «Союз МС-19», куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, успешно сдал итоговые экзамены и теперь готов отправиться на МКС. До этого артистка прошла жесткий отбор и несколько месяцев усиленно тренировалась в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке.

Актриса, режиссер и профессиональный космонавт — такой экипаж отправится 5 октября на орбиту Земли. Там они проведут 9 дней, снимая художественный фильм под рабочим названием «Вызов».

Юлия Пересильд сыграет врача, которую доставляют на космическую станцию, чтобы сделать срочную операцию космонавту (его сыграет реальный космонавт, который сейчас работает на МКС). Кадры из космоса займут небольшую часть фильма, основная история будет происходить на Земле. Это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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