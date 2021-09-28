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МИД России призвал НАТО и ЕС «заставить» Приштину отозвать силовиков с севера Косово

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События на севере Косово развиваются по худшему сценарию, действия Приштины не получают должной реакции из Брюсселя. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обострение ситуации в регионе.

«Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», — цитирует Захарову пресс-служба ведомства.

Она отметила, что сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, «остается «на бумаге» из-за саботажа Приштины. «При этом действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются», — отмечает представитель МИД РФ.

Захарова призвала силы НАТО в Косово и миссию Евросоюза в области верховенства закона в регионе «предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту».

Ситуация на севере Косово обострилась 20 сентября, когда косовские силовики заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Полиция самопровозглашенной республики объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в регион, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Недовольные этим сербы начали мирную акцию протеста. Полицейские применяли слезоточивый газ против митингующих. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
Когда события в России получают должную оценку "Запада" Захарова недовольна. Когда события в Косово не получают должную оценку "Запада" Захарова опять недовольна. Никак не могу понять - на кого работает Захарова и кто и что и как должен сделать, чтобы она была довольная?
266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом.ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Grotesk
"думается, что недовольные решением парламента страны должны обращаться суд, а не заниматься противоправной деятельностью" ( мид - кокс - двойные стандарты)
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