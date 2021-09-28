МИД России призвал НАТО и ЕС «заставить» Приштину отозвать силовиков с севера Косово

«Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», — цитирует Захарову пресс-служба ведомства.

События на севере Косово развиваются по худшему сценарию, действия Приштины не получают должной реакции из Брюсселя. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обострение ситуации в регионе.

Она отметила, что сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, «остается «на бумаге» из-за саботажа Приштины. «При этом действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются», — отмечает представитель МИД РФ.



Захарова призвала силы НАТО в Косово и миссию Евросоюза в области верховенства закона в регионе «предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту».



Ситуация на севере Косово обострилась 20 сентября, когда косовские силовики заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Полиция самопровозглашенной республики объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в регион, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Недовольные этим сербы начали мирную акцию протеста. Полицейские применяли слезоточивый газ против митингующих. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.

