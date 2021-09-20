Сербия обратится к НАТО из-за обострения ситуации в Косово

«Если не прекратятся нападения на косовских сербов, мы призовем миротворческий контингент KFOR и НАТО поступить в соответствии со своими полномочиями и защитить жизни и имущество сербского населения Косово и Метохии. Совершенно точно, что погром 2004 года и издевательства над сербами и правами сербского населения Косово и Метохии недопустимы», — цитирует Вучича РИА Новости .

Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово, заявил 20 сентября президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения ситуации на севере края.

Сербы, компактно проживающие на севере Косово, начали мирную акцию протеста у КПП «Ярине», расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП «Брняк» по дороге из Косовска- Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского лидера, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами.



Косовская полиция выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП «Брняк», протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается также, что слезоточивый газ был применен и на КПП «Ярине», где сербы также отказываются разойтись.



Полиция самопровозглашенной республики объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера.

