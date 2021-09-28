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Семак: Ловрен и Азмун готовятся к матчу с «Мальмё»

Главный тренер «Зенита» рассказал о готовности Ловрена и Азмуна сыграть в матче Лиги чемпионов

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» рассказал о состоянии игроков.

«К матчу с «Мальмё» готовятся все, кроме Оздоева и Караваева. Остальные к игре готовятся, в том числе Азмун. У каждого есть шанс выйти в основном составе. Ловрен готовится к игре, он пропустил достаточно много, так что посмотрим, насколько он готов», — заявил Семак на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Мальмё» пройдет 29 сентября на «Газпром Арене». В матче первого тура петербургский клуб уступил «Челси» со счетом 0:1. Подробнее о том поражении читайте в материале «Фонтанки» и в интервью защитника Дмитрия Чистякова.

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