«К матчу с «Мальмё» готовятся все, кроме Оздоева и Караваева. Остальные к игре готовятся, в том числе Азмун. У каждого есть шанс выйти в основном составе. Ловрен готовится к игре, он пропустил достаточно много, так что посмотрим, насколько он готов», — заявил Семак на предматчевой пресс-конференции.



Матч «Зенит» — «Мальмё» пройдет 29 сентября на «Газпром Арене». В матче первого тура петербургский клуб уступил «Челси» со счетом 0:1. Подробнее о том поражении читайте в материале «Фонтанки» и в интервью защитника Дмитрия Чистякова.

