Петербургу напомнили о «нигерийских письмах». Затянувшаяся переписка с виртуальным Крюгером стоила женщине более 3 млн

Не только «банковский» сценарий помогает пополнять счета мошенников деньгами петербуржцев. Старые схемы по-прежнему в ходу и приносят миллионы, хотя требуют более личного общения с жертвой.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября, накануне в полицию Приморского района обратилась 69-летняя жительница проспекта Королёва, потерявшая 3,2 миллиона рублей. Денег она лишилась не вчера, но ещё три месяца не могла поверить в чужую непорядочность.



Пенсионерка ещё в начале года свела интернет-знакомство с мужчиной, который представился Марко Крюгером. Виртуальный друг был обаятелен и нуждался в помощи: он богатый наследник, но с получением 4 миллионов долларов возникли проблемы. Женщина посочувствовала и взялась помогать.

