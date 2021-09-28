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Петербургу напомнили о «нигерийских письмах». Затянувшаяся переписка с виртуальным Крюгером стоила женщине более 3 млн

В Петербурге женщина стала жертвой мошенничества по переписке и потеряла 3,2 млн

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Не только «банковский» сценарий помогает пополнять счета мошенников деньгами петербуржцев. Старые схемы по-прежнему в ходу и приносят миллионы, хотя требуют более личного общения с жертвой.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября, накануне в полицию Приморского района обратилась 69-летняя жительница проспекта Королёва, потерявшая 3,2 миллиона рублей. Денег она лишилась не вчера, но ещё три месяца не могла поверить в чужую непорядочность.

Пенсионерка ещё в начале года свела интернет-знакомство с мужчиной, который представился Марко Крюгером. Виртуальный друг был обаятелен и нуждался в помощи: он богатый наследник, но с получением 4 миллионов долларов возникли проблемы. Женщина посочувствовала и взялась помогать.

Оформила кредит на 2,9 миллиона рублей, ещё примерно четверть миллиона заняла у знакомых и в микрофинансовой организации. Всё это было переведено знакомому под обещание вернуть, которое Крюгер дал 3 июня. Петербурженка не теряла надежды, но «наследник» больше не объявлялся.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Термину «нигерийские письма» более четверти века. Первые серии обмана в Петербурге датируются началом нулевых. В эпистолярных призывах о помощи якобы скрывающиеся афропринцы просили содействия в переправке своих богатств за рубеж, позднее схемы закономерно модернизировались. «Фонтанка» рассказывала о том, как полиция вскрывала нигерийские миллионы в 2009 году.

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Комментарии (1)

hal9000
А мне письмо пришло что мол я дрочил на порносайте..имол меня через программу засекли как дзюбу..мол давай 600 баксов или мы все обнародуем...и мол конец твоей репутации...я было дело сначала труханул..но потом вспомнил что на порносайтах я ниразу не дрочил..я обычно на Ютубе и ВКонтакте дрочу..а там меня засеч никак не могли...поэтому я их отправил лесом...и спокойно выдохнул ..теперь не переживаю за свою репутацию...
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