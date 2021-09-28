Клишас: Закон о губернаторских сроках могут принять в этом году

Законопроект о региональной власти может быть принят до конца 2021 года, сообщил РИА Новости 28 сентября один из его авторов Андрей Клишас, занимающий пост председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.



«Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии», — рассказал сенатор.



По его словам, профильные комитеты Совфеда уже начали работу с документом.



Проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» призван реализовать обновлённые положения Конституции. Среди прочих нововведений документ снимает ограничение по занятию должности губернатора не более двух сроков подряд. Обязательным органом публичной власти, согласно законопроекту, становится высшее должностное лицо субъекта, его наименованием является «глава». Правда, Собянин останется мэром, а Беглов губернатором.

