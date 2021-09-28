FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Клишас: Закон о губернаторских сроках могут принять в этом году

8
Печать

Законопроект о региональной власти может быть принят до конца 2021 года, сообщил РИА Новости 28 сентября один из его авторов Андрей Клишас, занимающий пост председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

«Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии», — рассказал сенатор.

По его словам, профильные комитеты Совфеда уже начали работу с документом.

Проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» призван реализовать обновлённые положения Конституции. Среди прочих нововведений документ снимает ограничение по занятию должности губернатора не более двух сроков подряд. Обязательным органом публичной власти, согласно законопроекту, становится высшее должностное лицо субъекта, его наименованием является «глава». Правда, Собянин останется мэром, а Беглов губернатором.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

olla
отвратительно.. все глубже в феодальный строй.
tsodd
Предлагаю присваивать приближенным к государю титулы с доплатой из бюджета согласно табели о рангах. Поощрять отличившихся крепостными
Danik
Клишас с заботой о России...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний