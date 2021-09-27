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Собянин останется мэром, Беглов — губернатором. Депутат рассказал об изменении названий должностей глав регионов

Название должности главы Петербурга переименовывать не будут

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Города федерального значения исключены из законопроекта об изменении названия должности главы региона. Об этом 27 сентября рассказал автор поправки Павел Крашенинников.

По его словам, из предлагаемой нормы — называть губернаторов главами субьекта — исключены Москва, Петербург и Севастополь. «Федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения», — цитирует ТАСС текст законопроекта.

Крашенинников и его коллега по парламенту сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который кроме переименования предлагает отменить запрет для губернаторов переизбираться дважды подряд.

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Комментарии (6)

nuga
А они ,что бессмертные?
либералЪ76
на 10 лет
Cashmare
и много ли городов федерального значения с губернаторами?
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