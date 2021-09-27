Собянин останется мэром, Беглов — губернатором. Депутат рассказал об изменении названий должностей глав регионов

Города федерального значения исключены из законопроекта об изменении названия должности главы региона. Об этом 27 сентября рассказал автор поправки Павел Крашенинников.

По его словам, из предлагаемой нормы — называть губернаторов главами субьекта — исключены Москва, Петербург и Севастополь. «Федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения», — цитирует ТАСС текст законопроекта.

Крашенинников и его коллега по парламенту сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который кроме переименования предлагает отменить запрет для губернаторов переизбираться дважды подряд.