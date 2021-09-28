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Автоцентр на Грузинской горел под лай собак

Пристройку с запчастями тушили утром на Грузинской улице

Читатели «Фонтанки» стали очевидцами ночного пожара во Фрунзенском районе, который тушили по повышенному номеру.

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Как они рассказали «Фонтанке» 28 сентября, в здании на Грузинской улице, 3, расположены автомастерская, магазин запчастей и автоцентр.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Пожарные расчеты прибыли быстро и слаженно тушили огонь, который охватил всю пристройку. Местные собаки «помогали» им лаем. Сгорела одна машина, которая долгое время стояла на «приколе» у здания.

Читатель «Фонтанки»

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Грузинской улице, 3, поступило в 03:39. Горела по всей площади двухэтажная пристройка размером 20 на 20 метров.

В 03:44 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 05:30 силами 6 пожарных расчетов и 27 человек личного состава пожар был локализован, ранг снижен до первого номера.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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