На Кузнецова полностью сгорела квартира, есть погибшие

Как сообщает городское ГУ МЧС, 28 сентября в 03:39 поступил вызов на Грузинскую улицу, 3, что во Фрунзенском районе. Это небольшая промзона со множеством организаций в районе Волковской. Огонь полностью охватил двухэтажную пристройку к трёхэтажному зданию. Площадь пристройки — 20 на 20 метров. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный номер сложности 1БИС.



На месте работали шесть расчётов — 27 человек. К 05:30 пожар удалось локализовать, ранг снизили до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали.

