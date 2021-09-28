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На Кузнецова полностью сгорела квартира, есть погибшие

Два серьёзных пожара произошло минувшей ночью на юге Петербурга. Один тушили по повышенному номеру сложности. Во втором — две жертвы.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, 28 сентября в 03:39 поступил вызов на Грузинскую улицу, 3, что во Фрунзенском районе. Это небольшая промзона со множеством организаций в районе Волковской. Огонь полностью охватил двухэтажную пристройку к трёхэтажному зданию. Площадь пристройки — 20 на 20 метров. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный номер сложности 1БИС.

На месте работали шесть расчётов — 27 человек. К 05:30 пожар удалось локализовать, ранг снизили до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали.

Параллельно пришлось тушить возгорание в многоэтажке на проспекте Кузнецова, 17. Это Красносельский район, рядом с Ленинским проспектом. Вызов поступил в 05:21, три расчёта (12 человек) справились с огнём за 40 минут. В полностью выгоревшей однокомнатной квартире площадью 36 квадратных метров пожарные обнаружили двух погибших.

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