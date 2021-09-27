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Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах и отрегулировать оборот информации для детей в Сети

Путин дал поручения Рособрнадзору и Минпросвещения, касающиеся школьников

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Президент РФ Владимир Путин поручил Рособрнадзору, Минпросвещения и органам исполнительной власти в регионах проработать вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах.

Как сообщается 27 сентября на сайте Кремля, сделать это необходимо «с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Кроме этого, профильным ведомствам поручено рассмотреть вопрос об установлении государственного регулирования оборота информации для детей в Интернете. Доложить о выполнении данного поручения главе государства нужно будет до 1 марта следующего года.

«Фонтанка» писала, что 1 сентября крупнейшие российские IT-компании подписали хартию о безопасности детей в Интернете. Сам Владимир Путин, поздравляя в этот день школьников с началом нового учебного года, предостерег их от «информационного мусора» в Сети.

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Комментарии (13)

266295555
Уровень образования населения обратно пропорционален поддержке ЕР этим самым населением
***_555
Матьматика и руский убирать нада. Народец шибко грамотный.
zelf
Пришла пора браться за школы.
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