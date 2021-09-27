Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах и отрегулировать оборот информации для детей в Сети

Президент РФ Владимир Путин поручил Рособрнадзору, Минпросвещения и органам исполнительной власти в регионах проработать вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах.
Как сообщается 27 сентября на сайте Кремля, сделать это необходимо «с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».
Кроме этого, профильным ведомствам поручено рассмотреть вопрос об установлении государственного регулирования оборота информации для детей в Интернете. Доложить о выполнении данного поручения главе государства нужно будет до 1 марта следующего года.
«Фонтанка» писала, что 1 сентября крупнейшие российские IT-компании подписали хартию о безопасности детей в Интернете. Сам Владимир Путин, поздравляя в этот день школьников с началом нового учебного года, предостерег их от «информационного мусора» в Сети.