Крупнейшие российские IT-компании подписали хартию о безопасности детей в интернете. Путин это видел

Девять крупнейших российских интернет-компаний, медиахолдингов и телеком-операторов подписали хартию о безопасности детей в интернете. Документ предполагает ограничение доступа для несовершеннолетних к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания хартии прошла 1 сентября в ММПЦ «Россия сегодня». За ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.



«Фонтанка» уже писала, что среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

