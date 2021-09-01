Крупнейшие российские IT-компании подписали хартию о безопасности детей в интернете. Путин это видел

Девять крупнейших российских интернет-компаний, медиахолдингов и телеком-операторов подписали хартию о безопасности детей в интернете. Документ предполагает ограничение доступа для несовершеннолетних к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания хартии прошла 1 сентября в ММПЦ «Россия сегодня». За ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.
«Фонтанка» уже писала, что среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком».
В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В частности, они обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и так далее.