FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
73.28р86.67р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Крупнейшие российские IT-компании подписали хартию о безопасности детей в интернете. Путин это видел

Хартию о безопасности детей в интернете подписали девять российских IT-компаний

Девять крупнейших российских интернет-компаний, медиахолдингов и телеком-операторов подписали хартию о безопасности детей в интернете. Документ предполагает ограничение доступа для несовершеннолетних к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания хартии прошла 1 сентября в ММПЦ «Россия сегодня». За ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.

«Фонтанка» уже писала, что среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В частности, они обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и так далее.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

efela
Хартия о создании "Чебурнета"? Вся неугодная властям информация, будет признаваться "вредной для детей" и удаляться?
BobCat2
Дети сами этот вредный контент и генерят и с удовольствием потребляют. Как и алкоголь, вейпы и прочие запретные для них вещи. Это было, есть и будет. Только нормальное воспитание и внимание родителей отчасти залог того, что они сами для себя сделают правильный выбор. А подписание хартий, лозунги, конференции и прочая болтовня - это профанация и бутафория, которая делается совсем не с заботой о детях.
f0nk
Коментарии к предыдущей статье по теме:
https://www.fontanka.ru/2021/09/01/70111124/all.comments.html/
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний