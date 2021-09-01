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Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по безопасности детей в интернете

Хартию по безопасности детей в интернете подпишут 1 сентября девять российских IT-компаний

Крупнейшие российские IT-компании, телеком-операторы и медиахолдинги намерены подписать хартию по безопасности детей в интернете.

Как сообщают 1 сентября «Ведомости», предполагается, что обязательства примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». При этом к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы.

По данным издания, соглашение включает в себя 10 пунктов. В частности, подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и так далее. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей» в одной из компаний-подписантов, речь идёт в том числе о различных сервисах по родительскому контролю.

Ранее «Фонтанка» писала, что в РФ заработал закон о «суверенном Рунете». IT-компании начали штрафовать за неподключение к системе национальных доменов.

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Комментарии (1)

f0nk
"удалять нежелательный для детей контент"
Не очень понятно почему такой контент должен удаляться. Если для детей доступ к контенту нежелателен, доступ для них должен быть ограничен.
Для взрослых ограничения быть не должно. Если оно возникает по причине удаления контента компаниями - они нарушают права граждан на свободный доступ к информации.
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