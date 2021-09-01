Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по безопасности детей в интернете

Крупнейшие российские IT-компании, телеком-операторы и медиахолдинги намерены подписать хартию по безопасности детей в интернете.



Как сообщают 1 сентября «Ведомости», предполагается, что обязательства примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». При этом к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы.



По данным издания, соглашение включает в себя 10 пунктов. В частности, подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и так далее. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей» в одной из компаний-подписантов, речь идёт в том числе о различных сервисах по родительскому контролю.

