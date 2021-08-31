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Закон о «суверенном Рунете» заработал. IT-компании начали штрафовать за неподключение к системе национальных доменов

Роскомнадзор впервые оштрафовал компании за неподключение к национальной системе доменных имён в рамках закона о «суверенном Рунете». Об этом 31 августа сообщает газета «Коммерсант».

Первыми нарушителями стали интегратор «Техносерв АС», хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт» и провайдер «Фотон телеком». Им придется заплатить до 100 тысяч рублей.

В данный момент зарегистрировано 12 дел по статье 13.44 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по использованию в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов»).

Закон о «суверенном Рунете», благодаря которому при возникновении внешней опасности Сеть в России теоретически может быть переведена в режим «ручного управления», Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Все угрозы благополучию Интернета в России внесены в специальный перечень. Среди прочих пунктов там можно найти «угрозу распространения запрещенной информации» и кибератаки на властные ресурсы.

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Комментарии (8)

Romul1960
Клиника в этой стране нарастает не по дням а по часам... аналогии конечно не уместны, но СССР не смотря не на что развалился за три дня...
266081655
Ждём суверенную математику и суверенную физику.... Суверенная история уже на подходе в статьях несменяемого.....
266081655
Курс на Северную Корею! Самоизоляция - любимое занятие изгоя......
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