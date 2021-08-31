Закон о «суверенном Рунете» заработал. IT-компании начали штрафовать за неподключение к системе национальных доменов

Роскомнадзор впервые оштрафовал компании за неподключение к национальной системе доменных имён в рамках закона о «суверенном Рунете». Об этом 31 августа сообщает газета «Коммерсант».
Первыми нарушителями стали интегратор «Техносерв АС», хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт» и провайдер «Фотон телеком». Им придется заплатить до 100 тысяч рублей.
В данный момент зарегистрировано 12 дел по статье 13.44 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по использованию в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов»).
Закон о «суверенном Рунете», благодаря которому при возникновении внешней опасности Сеть в России теоретически может быть переведена в режим «ручного управления», Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Все угрозы благополучию Интернета в России внесены в специальный перечень. Среди прочих пунктов там можно найти «угрозу распространения запрещенной информации» и кибератаки на властные ресурсы.