Белгородский «Мираторг» ушел на карантин. Там вспыхнула африканская чума свиней

В Белгородской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Она произошла на предприятии «Мираторга», сообщает 27 сентября региональное управление Россельхознадзора.



АЧС нашли в результате исследования 30 проб, взятых у свиней с площадки «Бродок-2». Местный «Мираторг» закрыли на карантин, территорию в радиусе пяти километров объявили угрожаемой зоной, а в десяти — наблюдаемой.



Если в «личных подворьях» начнут болеть или умирать свиньи, местных жителей просят сообщить в ветеринарную службу и Россельхознадзор. Вспышку пытаются ликвидировать в соответствии с приказом Минсельхоза № 37.

