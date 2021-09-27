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Белгородский «Мираторг» ушел на карантин. Там вспыхнула африканская чума свиней

В Белгородской области произошла вспышка АЧС

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В Белгородской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Она произошла на предприятии «Мираторга», сообщает 27 сентября региональное управление Россельхознадзора.

АЧС нашли в результате исследования 30 проб, взятых у свиней с площадки «Бродок-2». Местный «Мираторг» закрыли на карантин, территорию в радиусе пяти километров объявили угрожаемой зоной, а в десяти — наблюдаемой.

Если в «личных подворьях» начнут болеть или умирать свиньи, местных жителей просят сообщить в ветеринарную службу и Россельхознадзор. Вспышку пытаются ликвидировать в соответствии с приказом Минсельхоза № 37.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь, неопасная для человека, но распространяемая через туристов. Для свиней она смертельна, вакцин и лечения от нее не существует. В России регистрируется с 2007 года.

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Комментарии (4)

dragvs
Кушайте пирожные.
07A
Все зло от не вакцинированных туристов!
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