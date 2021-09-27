Таиланд сократил карантин для туристов

Власти Таиланда приняли решение сократить карантин для туристов из-за улучшившейся эпидемиологической обстановки.
«Сроки карантина для полностью вакцинированных иностранных туристов будут сокращены с 14 до 7 дней. Для путешественников, которые не прошли полную вакцинацию, карантин будет составлять 10 дней», — об этом 27 сентября сообщает Bangkok Post.
С пятницы власти королевства разрешат иностранцам посещать больше мест, например Самуи, Панган, Тау, Као Лак, Ко Яо, Пхипхи, Ко Нгай, Клонг Муанг. С ноября этот список будет расширен и будет включать столицу.
Оперштаб по борьбе с COVID-19 расширил облегченные ограничения на 29 провинций.
В июле Таиланд открыл для привитых иностранцев три курортных острова. Сначала в списке разрешенных для вакцинации препаратов были Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайские Sinovac и Sinopharm. В августе власти королевства в Юго-Восточной Азии разрешили привитым «Спутником V» приезжать на Пхукет без карантина.
С начала пандемии в Таиланде выявили 1,56 миллиона случаев COVID-19. Пик новой волны был пройден в королевстве в середине августа, когда суточный прирост новых инфицированных перевалил за 23 тысячи. В последние дни этот показатель упал до 11–12 тысяч.