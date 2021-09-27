Таиланд сократил карантин для туристов

Власти Таиланда приняли решение сократить карантин для туристов из-за улучшившейся эпидемиологической обстановки.



«Сроки карантина для полностью вакцинированных иностранных туристов будут сокращены с 14 до 7 дней. Для путешественников, которые не прошли полную вакцинацию, карантин будет составлять 10 дней», — об этом 27 сентября сообщает Bangkok Post.



С пятницы власти королевства разрешат иностранцам посещать больше мест, например Самуи, Панган, Тау, Као Лак, Ко Яо, Пхипхи, Ко Нгай, Клонг Муанг. С ноября этот список будет расширен и будет включать столицу.

