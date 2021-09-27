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В Макрона бросили яйцо. Президент захотел узнать у нападавшего о мотивах

Неизвестный с криком: «Да здравствует революция!» — бросил в Макрона яйцо

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Во время поездки в Лион неизвестный бросил в Эммануэля Макрона яйцо. Об этом 27 сентября сообщило издание Lyonmag, которое выложило видео нападения в Сеть.

На ролике видно, как яйцо отскакивает от плеча президента, не причинив ему серьезного урона. Служба безопасности главы республики среагировала быстро и задержала 20-летнего молодого человека. Юный бунтарь крикнул: «Да здравствует революция!»

Макрон попросил узнать мотивы злоумышленника.

Это не первый раз, когда граждане Франции совершают нападение на своего президента. Так, в июне мужчина дал пощечину Макрону во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны.

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Комментарии (3)

nuga
Лучше бы помидорами закидали эту марионетку Ротшильдов.
07A
Если страусиное, то это за вывод парашютистов из Мали!
265055770
По-моему, лучше не спрашивать. А то выяснится еще, что бросавший считал, что Макрону своих не хватает.
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