Во время поездки в Лион неизвестный бросил в Эммануэля Макрона яйцо. Об этом 27 сентября сообщило издание Lyonmag, которое выложило видео нападения в Сеть.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
На ролике видно, как яйцо отскакивает от плеча президента, не причинив ему серьезного урона. Служба безопасности главы республики среагировала быстро и задержала 20-летнего молодого человека. Юный бунтарь крикнул: «Да здравствует революция!»
Макрон попросил узнать мотивы злоумышленника.
Это не первый раз, когда граждане Франции совершают нападение на своего президента. Так, в июне мужчина дал пощечину Макрону во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны.