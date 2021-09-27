Во время поездки в Лион неизвестный бросил в Эммануэля Макрона яйцо. Об этом 27 сентября сообщило издание Lyonmag, которое выложило видео нападения в Сеть.

На ролике видно, как яйцо отскакивает от плеча президента, не причинив ему серьезного урона. Служба безопасности главы республики среагировала быстро и задержала 20-летнего молодого человека. Юный бунтарь крикнул: «Да здравствует революция!»



Макрон попросил узнать мотивы злоумышленника.



Это не первый раз, когда граждане Франции совершают нападение на своего президента. Так, в июне мужчина дал пощечину Макрону во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны.