Эмманюэль Макрон во время своего турне по Франции подвергся нападению в провинции Дром, когда подошел поприветствовать собравшихся людей, сообщает 8 июня издание Le Figaro.



Президент республики захотел пообщаться с местными жителями, хотя должен был сесть в машину и поехать в ресторан. Мужчина, назвавший себя «анархистом», ударил Эмманюэля Макрона по лицу. Также в толпе слышались крики «долой Макрона!». После этого в ситуацию вмешались охранники первого лица.

После нападения два человека были задержаны.