Эмманюэль Макрон во время своего турне по Франции подвергся нападению в провинции Дром, когда подошел поприветствовать собравшихся людей, сообщает 8 июня издание Le Figaro.
Президент республики захотел пообщаться с местными жителями, хотя должен был сесть в машину и поехать в ресторан. Мужчина, назвавший себя «анархистом», ударил Эмманюэля Макрона по лицу. Также в толпе слышались крики «долой Макрона!». После этого в ситуацию вмешались охранники первого лица.
После нападения два человека были задержаны.
🇫🇷 FLASH | En déplacement dans la #Drôme ce mardi dans le cadre de son tour de #France des territoires, Emmanuel #Macron s’est fait violemment gifler, deux personnes ont été interpellées.— Conflits France (@ConflitsFrance) June 8, 2021
(BFM) #MacronGiflé pic.twitter.com/3pjWQt0NAR
Макрон выиграл выборы 2017 года через второй тур. Он с большим отрывом обошел дочь французского политика-националиста Жан-Мари Ле Пена и получил 66,10%. Марин Ле Пен не сдалась и еще в 2020-м объявила, что собирается побороться с нынешним главой государства на выборах президента Франции в 2022 году. В начале этого года их рейтинги сравнялись, однако к весне популярность Макрона выросла до 46%.