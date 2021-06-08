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От любви до ненависти. Макрон получил пощечину во время встречи с гражданами

Мужчина дал пощечину президенту Франции в Дроме

Эмманюэль Макрон во время своего турне по Франции подвергся нападению в провинции Дром, когда подошел поприветствовать собравшихся людей, сообщает 8 июня издание Le Figaro.

Президент республики захотел пообщаться с местными жителями, хотя должен был сесть в машину и поехать в ресторан. Мужчина, назвавший себя «анархистом», ударил Эмманюэля Макрона по лицу. Также в толпе слышались крики «долой Макрона!». После этого в ситуацию вмешались охранники первого лица.

После нападения два человека были задержаны.

Макрон выиграл выборы 2017 года через второй тур. Он с большим отрывом обошел дочь французского политика-националиста Жан-Мари Ле Пена и получил 66,10%. Марин Ле Пен не сдалась и еще в 2020-м объявила, что собирается побороться с нынешним главой государства на выборах президента Франции в 2022 году. В начале этого года их рейтинги сравнялись, однако к весне популярность Макрона выросла до 46%.

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Комментарии (13)

change_it
То есть это не специально отобранные граждане, не подсадные утки. Удивительно. Чего только не бывает в свободной стране.
sektor7
Видимо за дело получил
265893514
А Путин предупреждал , что получит по зубам тот, кто на Россию пикнет. Вот Баширов или Петров двинули Макрону.
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