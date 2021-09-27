«Ура!» кричать рановато». Путин перечислил главных врагов России

Президент РФ Владимир Путин перечислил главных, на его взгляд, врагов России. В их числе он, в частности, назвал бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 27 сентября, в ходе встречи с вице-премьерами РФ, которая прошла в режиме видеоконференции.



«Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич «Ура!» Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё «Ура!» кричать рановато. Враг ещё не побеждён», — цитирует Путина ТАСС.

