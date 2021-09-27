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«Ура!» кричать рановато». Путин перечислил главных врагов России

Главными врагами России Путин назвал бедность и проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре

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Президент РФ Владимир Путин перечислил главных, на его взгляд, врагов России. В их числе он, в частности, назвал бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 27 сентября, в ходе встречи с вице-премьерами РФ, которая прошла в режиме видеоконференции.

«Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич «Ура!» Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё «Ура!» кричать рановато. Враг ещё не побеждён», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении президента РФ, что сентябрьские выборы в Государственную думу прошли «открыто и в строгом соответствии с законом».

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Комментарии (33)

Чёрт Опасный
Ой, а кто, кто, кто это сделал?)
Иван 2пырьев
Так как бедность враг России, надо всех бедных пересажать как экстремистов
nuga
Как он безнравственен.
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