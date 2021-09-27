В «Яблоке» подтвердили госпитализацию Явлинского из-за проблем с сердцем

Пресс-служба партии «Яблоко» 27 сентября официально подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации Григория Явлинского.



Там уточнили, что лидер «яблочников» «находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем». Явлинский «чувствует себя удовлетворительно», а «врачи делают всё необходимое», — подчеркнули в пресс-службе. Некоторое время политик будет находиться под наблюдением врачей.



Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации Явлинского. «Яблочник» Сергей Митрохин заявил, что «его состояние не вызывает опасений».

