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В «Яблоке» подтвердили госпитализацию Явлинского из-за проблем с сердцем

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Пресс-служба партии «Яблоко» 27 сентября официально подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации Григория Явлинского.

Там уточнили, что лидер «яблочников» «находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем». Явлинский «чувствует себя удовлетворительно», а «врачи делают всё необходимое», — подчеркнули в пресс-службе. Некоторое время политик будет находиться под наблюдением врачей.

Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации Явлинского. «Яблочник» Сергей Митрохин заявил, что «его состояние не вызывает опасений».

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Комментарии (1)

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Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 37 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пок/а выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

Номер карты 4693 9575 5983 8789
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