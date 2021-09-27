СМИ сообщают о госпитализации Явлинского, в партии говорят — всё в порядке

Григорий Явлинский после выборов якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом 27 сентября сообщают Mash и «Известия».



По данным изданий, лидер «Яблока» в ночь с субботы на воскресенье пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затруднённое дыхание. Ему якобы диагностировали «нарушение сердечного ритма». При этом «яблочник» Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что Явлинский находится у лечащего врача и «его состояние не вызывает опасений».



Отметим, лидер «Яблока» перенес операцию на сердце в Германии в 1998 году, в 1999-м его лечили в США.

