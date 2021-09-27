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WSJ: ВОЗ запустит новое расследование причин появления коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения возобновляет застопорившееся расследование происхождения COVID-19. Об этом 27 сентября сообщает WSJ со ссылкой на официальных лиц организации.

В ВОЗ отмечают, что «время уходит», а в будущем будет сложно выявить истоки пандемии. В новую команду ученых войдут 20 специалистов по лабораторной безопасности, генетиков и экспертов по болезням животных. Они собираются вести расследование в Китае и других странах.

Предыдущая группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы «утечке» вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты ВОЗ выяснили, что новый коронавирус не мог передаться от летучей мыши человеку напрямую. Республиканская партия США, в свою очередь, опубликовала свой доклад о происхождении COVID-19, где указывается, что вирус «просочился» из лаборатории.

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