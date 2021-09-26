Центризбирком ФРГ опубликовал первые данные по выборам в Бундестаг

Блок консерваторов (Христианско-демократический и Христианско-социальный союз) во главе с Армином Лашетом лидирует с 33,9% голосов на выборах в Баварии — одном из 299 немецких округов. Об этом вечером 26 сентября со ссылкой на данные Центризбиркома ФРГ сообщает РИА Новости.



По сравнению с итогами голосования в 2017 году баварские христианские демократы потеряли почти 8 процентных пунктов, уточнили в ЦИК.



Напомним, что согласно результатам экзитполов телеканала ARD, на выборах в Бундестаг лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%. Она незначительно увеличила свой отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС (блока Ангелы Меркель), показатель которого сейчас составляет 24,5%.

