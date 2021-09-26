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Центризбирком ФРГ опубликовал первые данные по выборам в Бундестаг

В Баварии на выборах в парламент Германии лидирует блок консерваторов

Блок консерваторов (Христианско-демократический и Христианско-социальный союз) во главе с Армином Лашетом лидирует с 33,9% голосов на выборах в Баварии — одном из 299 немецких округов. Об этом вечером 26 сентября со ссылкой на данные Центризбиркома ФРГ сообщает РИА Новости.

По сравнению с итогами голосования в 2017 году баварские христианские демократы потеряли почти 8 процентных пунктов, уточнили в ЦИК.

Напомним, что согласно результатам экзитполов телеканала ARD, на выборах в Бундестаг лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%. Она незначительно увеличила свой отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС (блока Ангелы Меркель), показатель которого сейчас составляет 24,5%.

В целом, по данным экзитполов, в парламент Германии проходят шесть политических движений.

Парламентские выборы в Германии состоялись в воскресенье, 26 сентября. Избирательные участки закрылись в 19:00 по московскому времени. По итогам выборов в Бундестаг сформируют новое правительство ФРГ во главе с новым канцлером. Ангела Меркель, представляющая ХДС/ХСС и занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, на новый срок не претендует.

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Комментарии (1)

gramm
"на выборах в Баварии — одном из 299 немецких округов" - вряд ли Бавария является одним из 299 немецких округов.
Автор карту Германии видел?
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