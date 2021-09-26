Экзитпол: На парламентских выборах в Германии побеждают социал-демократы. Блок Ангелы Меркель на втором месте

Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем предварительно побеждает на выборах в Бундестаг, набирая 26% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённого исследовательским институтом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen по заказу телеканала ZDF сразу после закрытия избирательных участков в ФРГ, сообщает 26 сентября РИА Новости.



Блок немецких консерваторов (Христианско-демократический и Христианско-социальный союз) во главе с Армином Лашетом занимает второе место, набрав 24%. В свою очередь, «Союз 90/Зелёные», возглавляемые Анналеной Бербок, предварительно третьи с 14,5%. Далее следуют Свободная демократическая партия (12%), правая «Альтернатива для Германии» (10%) и «Левая партия» (5%).