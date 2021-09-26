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Кадыров установил мировой рекорд. Такой результат на выборах до него не набирал никто

Глава Чечни установил мировой рекорд на выборах, набрав 99,7%

Глава Чечни Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав на выборах главы региона 99,7%. Об этом проинформировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

По данным агентства, речь идёт о мировом рекорде по количеству голосов в процентном отношении. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, а действующего главу региона поддержали 711 973 жителя республики. Два других кандидата — Халид Накаев и Иса Хаджимурадов — набрали 0,12% и 0,15% голосов соответственно.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров является главным «долгожителем» среди глав регионов РФ. Он занял этот пост в 2007 году (до 5 апреля 2011-го работал в качестве президента республики). На момент первого назначения ему было 30 лет.

Ранее «Фонтанка» писала, что выборы глав регионов России прошли без сюрпризов. Все действующие губернаторы сохранили свои посты.

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Комментарии (1)

Guest1234
Неужели побил всю династию Кимов? Или они идут как профессионалы, вне зачета?
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