Кадыров установил мировой рекорд. Такой результат на выборах до него не набирал никто

Глава Чечни Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав на выборах главы региона 99,7%. Об этом проинформировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».



По данным агентства, речь идёт о мировом рекорде по количеству голосов в процентном отношении. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, а действующего главу региона поддержали 711 973 жителя республики. Два других кандидата — Халид Накаев и Иса Хаджимурадов — набрали 0,12% и 0,15% голосов соответственно.



Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров является главным «долгожителем» среди глав регионов РФ. Он занял этот пост в 2007 году (до 5 апреля 2011-го работал в качестве президента республики). На момент первого назначения ему было 30 лет.

